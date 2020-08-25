Kızıl Elma nedir? İşte Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 'Kızıl Elma' Marşı
İletişim Başkanlığınca, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü dolayısıyla ‘Kızıl Elma’ marşı ile marşın yer aldığı video klip hazırlandı. ‘Kızıl Elma’ marşının klibi, 1071 Malazgirt Zaferi’nden Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna, İstanbul’un Fethi'nden Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarına, 15 Temmuz Destanı'ndan bugüne, aynı ruhun taşındığı temalar üzerine kurgulandı. Peki, Kızıl Elma nedir? İşte bu sorunun yanıtı ve İşte Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 'Kızıl Elma' Marşı ve klibi
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Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşleri simgeleyen bir ifadedir. Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden birisi olan Kızıl Elma imgesi, Türk devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler. Ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir beldeyi ifade ettiği gibi kimi zaman bir devlet kurma idealini, kimi zaman cihan hakimiyeti idealini, kimi zaman da Türk birliği idealini ifade etmiştir.
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KIZIL ELMA MARŞI
İletişim Başkanlığınca, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü dolayısıyla "Kızıl Elma" marşı ile marşın yer aldığı video klip hazırlandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kızıl Elma" marşının yer aldığı klibi, "Bizim için 'Kızıl Elma' büyük ve güçlü Türkiye’dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır.