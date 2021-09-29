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Ahmet ATMACA - Ahmet KILIÇ / GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 29 Eylül 2021 - 11:49 | 

Kızı kaçıramayınca ailesine saldırdılar

Gaziantep'te okuldan eve dönen 8'inci sınıf öğrencisi B.N.A. (13), 13 Eylül'de otomobille yanına gelen 3 kişi tarafından kaçırılmak istendi, şüpheliler amacına ulaşamadı. Küçük kızın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 kişi suçlamaları reddederek serbest kaldı. 5 gün sonra şüphelilerden 2'si kaçırılmak istenen B.N.A.’nın babası, annesi ve kardeşlerini araç yıkama işi yaptıkları iş yerinin önünde dövdü, sonra da iş yerine tüfekle ateş açıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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