Kızamık salgını var mı, nasıl bulaşır? Kızamık aşısı ne zaman, kaç doz yapılır? Bakan Koca açıklamalarda bulundu!

KIZAMIK SALGINI VAR MI?
Bakan Koca kızamık salgını ile ilgili şu detayları paylaştı;
"Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında. Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor.
Şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığını biliyoruz. Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde seksen altısı İstanbul’da. Ama dediğim gibi kontrol altında. Mobil sağlık ekiplerimizle takibini yapıyoruz."