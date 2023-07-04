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Kızamık salgını var mı, nasıl bulaşır? Kızamık aşısı ne zaman, kaç doz yapılır? Bakan Koca açıklamalarda bulundu!

Güncelleme Tarihi:

#Kızamık Salgını#Kızamık Belirtileri#Kızamık Aşısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 13:28

Bir süredir gündemde olan kızamık vakaları artışı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca kızamık iddiaları ile ilgili, ‘Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor.’ dedi. Bu açıklamanın ardından kızamık hastalığı araştırmaları hız kazandı. Kızamık salgını var mı, nasıl bulaşır? Kızamık aşısı ne zaman, kaç doz yapılır? İşte kızamık belirtileri ve aşısı hakkında bilgiler...

1/6Kızamık salgını var mı, nasıl bulaşır Kızamık aşısı ne zaman, kaç doz yapılır Bakan Koca açıklamalarda bulundu

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Koca, kızamık aşısına dikkat çekti. Bakan Koca İstanbul'daki duruma dikkat çekerek ve kızamık aşısı uyarısında bulundu. Koca, "Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86 İstanbul'da." dedi. Peki, Kızamık salgını var mı, nasıl bulaşır? Kızamık aşısı ne zaman, kaç doz yapılır?

2/6KIZAMIK SALGINI VAR MI

KIZAMIK SALGINI VAR MI?

Bakan Koca kızamık salgını ile ilgili şu detayları paylaştı;

"Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında. Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor.

Şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığını biliyoruz. Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde seksen altısı İstanbul’da. Ama dediğim gibi kontrol altında. Mobil sağlık ekiplerimizle takibini yapıyoruz."

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3/6KIZAMIK AŞISI NE ZAMAN, KAÇ DOZ YAPILIR

KIZAMIK AŞISI NE ZAMAN, KAÇ DOZ YAPILIR?

Bakan Koca kızamık aşısı ile ilgili "Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. ilk iki doz 9 ve 12. aylarda , üçüncü doz ise dört yaşında yapılmalı. Aile hekimlerimiz başta olmak üzere , mobil ekiplerimizle de yaygın aşılamayı sürdürüyoruz.” şeklinde bilgilendirmede bulundu.

4/6KIZAMIK NASIL BULAŞIR

KIZAMIK NASIL BULAŞIR?

Daha önce kızamık geçirmemiş veya kızamık aşısı ile korunur hale gelmemiş birisi kızamık ile karşılaşırsa, neredeyse %100 hastalanır ve bu bir hasta ile karşılaşıldığında o hastalığı geçirme riskinin ve bulaştırıcılığın en yüksek olduğu hastalıklardan biridir.

Virüs, hava yollarındaki damlacıkların solunmasıyla ya da enfekte kişilerin burun ve boğaz salgılarının doğrudan ya da dolaylı olarak (bulaşmış nesneler aracılığıyla vb) temasıyla bulaşır. Bu özellikleri nedeni ile de toplum içerisinde çok kolay yayılır.

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5/6KIZAMIK BELİRTİLERİ NELERDİR

KIZAMIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Hastalık, solunum yoluyla bulaşmakta, ateş, döküntü ile seyretmektedir.
  • Öksürük,
  • Burun akıntısı,
  • Halsizlik,
  • Gözde kızarıklık gibi belirtiler bulunabilir.

6/6KIZAMIK TEDAVİSİ NASIL OLUR

KIZAMIK TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Destekleyici tedavi dışında kızamık için özel bir tedavi yöntemi yoktur. Komplikasyonlar izlenmelidir. Kızamık en sık orta kulak iltihabına neden olur, zatürreye yol açabilir. Nadiren beyin iltihabına sebep olduğu da gözlenmiştir. Kızamığın beyinde yaptığı başka bir hasar da yıllar sonra belirlenebilir ve yavaş ilerler. Hastalık, çocukta davranış ve bilinç değişiklikleriyle kendini belli eder. O zamana kadar normal zekaya sahip olan çocukta yavaş yavaş gerileme ortaya çıkar, istemsiz kasılmalar başlar, çocuk zamanla yatağa bağımlı hale gelir.

Ciddi komplikasyonları olan kızamığın aşısının mutlaka yaptırılması gerekir. Hastalığın önlenmesi için her çocuk 12. ayda ve 4 yaşında mutlaka kızamık aşısı olmalıdır.

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