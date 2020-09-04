Kitaplar dağıtılıyor mu? İlkokul Ortaokul Lise kitapları ne zaman verilecek?
Okul kitapları için dağıtım işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarihte başlayacak. Milyonlarca öğrencinin ders kitaplarıyla buluşacağı 2020/2021 eğitim öğretim dönemi, herhangi bir değişiklik olmaması halinde 21 Eylül tarihinde başlayacak. Peki, ders kitapları yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül tarihinde mi dağıtılacak? İşte, kitaplar dağıtılıyor mu sorusunun cevabı ve ilkokul ortaokul lise kitapları ne zaman verilecek konusu hakkında detaylar
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Okul kitapları ne zaman dağıtılacak sorusu öğrencilerin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Okulların eğitime başlamasının ardından okul kitapları hakkında detayları araştırmaya başlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın her dönem başında dağıttığı okul kitaplarının ne zaman dağıtılacağını öğrenmek istiyor. Peki, okul kitapları ne zaman dağıtılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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BAKAN SELÇUK DERS KİTAPLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ders kitaplarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;
Öğrenciler, veliler ders kitabının dışında kitap ihtiyacı duyabiliyor. Bu eksikle ilgili bir araştırma yaptık Türkiye'de. Dedik ki 'Ders kitabının dışında neye ihtiyaç duyuyorsanız bununla ilgili size somut olarak bir öğrenci çalışma kitabı vereceğiz.' Bütün ilkokul öğrencilerimize bu kitaplar somut olarak kendilerine dağıtılmış olacak. Ders kitapları da geçen hafta itibarıyla çok büyük ölçüde dağıtıldı. Okullara gönderildi. Orada hiçbir sorunumuz yok çünkü kitapları 2 ay öncesinden bitirmiştik zaten."
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DAĞITIM NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı.
Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik." diye konuştu.
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Bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını ifade eden Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söyledi.
Ders kitapları, yüz yüze eğitim başladığı tarihlerde öğrencilere verilecek.