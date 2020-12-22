Kişiselleştirme İstanbulkart HES kodu eşleştirme ekranı! İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama nasıl yapılır?
İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi 'kişiselleştirme.istanbulkart.istanbul' sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın tüm belediyelere gönderdiği HES kodu eşleştirme işlemi için online ekran oluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak 2021 tarihine kadara tanımlama ve eşleştirme işlemi yapılmayan İstanbulkart ile seyahat etmenin mümkün olmayacağını açıkladı. Peki, İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi nereden ve nasıl yapılır? İşte, İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama bilgileri
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HES kodu İstanbulkart yükleme ekranı gündemde yer alan konuların başında geliyor. İstanbulkart HES kodu eşleştirme ve tanımlama işlemi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlem yapmaya devam ediyor. 15 Ocak tarihine kadar HES Kodu tanımlaması yapmayan İstanbulkart kullanımlarını etkisiz hale getirecek olan İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili genelgesini geçtiğimiz haftalarda yayımlamıştı. Bu kapsamda İstanbulkart HES kodu tanımlama ve İstanbulkart HES kodu eşleşmesi için kritik süreç başladı. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın da tüm toplu taşıma araçlarına binerken zorunlu kıldığı HES Kodu İstanbulkart eşleştirmesi için son gün 15 Ocak olacak. Bu tarih itibariyle eşleştirme yapılmaması durumunda toplu taşıma araçlarının kullanımı mümkün olmayacak. Peki, HES kodu İstanbulkart yüklemesi nasıl yapılır? İşte, İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı’nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.
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İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA İŞLEMİ
Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.