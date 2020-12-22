Kişiselleştirme İstanbulkart HES kodu eşleştirme ekranı! İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama nasıl yapılır?

HES kodu İstanbulkart yükleme ekranı gündemde yer alan konuların başında geliyor. İstanbulkart HES kodu eşleştirme ve tanımlama işlemi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlem yapmaya devam ediyor. 15 Ocak tarihine kadar HES Kodu tanımlaması yapmayan İstanbulkart kullanımlarını etkisiz hale getirecek olan İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili genelgesini geçtiğimiz haftalarda yayımlamıştı. Bu kapsamda İstanbulkart HES kodu tanımlama ve İstanbulkart HES kodu eşleşmesi için kritik süreç başladı. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın da tüm toplu taşıma araçlarına binerken zorunlu kıldığı HES Kodu İstanbulkart eşleştirmesi için son gün 15 Ocak olacak. Bu tarih itibariyle eşleştirme yapılmaması durumunda toplu taşıma araçlarının kullanımı mümkün olmayacak. Peki, HES kodu İstanbulkart yüklemesi nasıl yapılır? İşte, İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.