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Haber Giriş: 05 Temmuz 2021 - 00:00 | 

Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri ne zaman ödenecek? İşte tarih bilgisi

Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Hak sahipleri, son ödemeleri ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri ne zaman ödenecek?

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Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yapılacağını duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.

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