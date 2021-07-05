Gündem Haber Giriş: 05 Temmuz 2021 - 00:00 | 05 Temmuz 2021 - 00:00

Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri ne zaman ödenecek? İşte tarih bilgisi

Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Hak sahipleri, son ödemeleri ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri ne zaman ödenecek?