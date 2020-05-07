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Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 10:02,

Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği sorgulama

Corona virüsü salgını yüzünden işyerleri kapananlarla, ücretsiz izne gönderilen işçiler için kısa çalışma ödeneği verileceği duyurulmuştu. Kısa çalışma ödeneği için başvuru yapan binlerce çalışan mayıs ayı ücretinin yatıp yatmadığını araştırıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği sorgulama sayfası….

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Kısa çalışma ödeneği 23 Mart tarihinde başlamıştı, ödeneğin sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara verilen ekonomik destekler arasında yer alan kısa çalışma ödemeleri, yeni yasa ile başvuran işletmelerin uygunluk tespitinin tamamlanmasına bakılmadan işverenlerin beyanlarına göre kısa çalışma ödemeleri gerçekleştiriliyor. Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği sorgulama

2KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Nisan ayı ödemeleri ise 5 Mayıs’ta yapıldı. Nakdi ücret desteği ödemeleri ise işverenlerin başvuru tarihlerine göre 8 Mayıs’ta yapılacak. Kimi çalışanlar mart ayından kalma ödemelerini de bu ay alacak. Kimi çalışanlar mart ayından kalma ödemelerini de bu ay alacak. Yeni yasa ile kısa çalışma ödeneğine başvuran işletmelerin uygunluk tespitinin tamamlanmasına bakılmadan işverenlerin beyanlarına göre kısa çalışma ödemeleri gerçekleştirilecek.

3ÖDEMELER NE ZAMAN
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ÖDEMELER NE ZAMAN?

Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi e Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA-TIKLAYINIZ

4Her işçi kısa çalışma ödeneği nasıl alınacak
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Her işçi kısa çalışma ödeneği nasıl alınacak?

Peki, kısa çalışma ödeneği nasıl ödenecek? Çalışanın kendisine, aylık olarak her ayın 5’inde ödenecek ve ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılacak. Bu ayın 5’inde nisan ayına ait ödemeler ile birlikte mart ayına ait ödemeler yapılacak; ödenekten yararlanma hakkı olan çalışanlara her ayın 5’inde ödemeleri yatacak. Mayıs ayında kısa çalışma ödeneğine başvuranların ödemeleri ise Haziran’ın 5’inde olacak.

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