Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği sorgulama

Her işçi kısa çalışma ödeneği nasıl alınacak? Peki, kısa çalışma ödeneği nasıl ödenecek? Çalışanın kendisine, aylık olarak her ayın 5’inde ödenecek ve ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılacak. Bu ayın 5’inde nisan ayına ait ödemeler ile birlikte mart ayına ait ödemeler yapılacak; ödenekten yararlanma hakkı olan çalışanlara her ayın 5’inde ödemeleri yatacak. Mayıs ayında kısa çalışma ödeneğine başvuranların ödemeleri ise Haziran’ın 5’inde olacak.