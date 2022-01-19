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Kış lastiği uygulaması hangi araçlar için zorunlu? İşte zorunlu kış lastiği kullanımının detayları

#Kış Lastiği Uygulaması#Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Biter

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bir aydan uzun zaman önce başladı. Trafik ekipleri de şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapmaya başladı. Pek çok araç sahibi de söz konusu uygulamanın kimler için zorunlu olduğunu merak ediyor. Peki, kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?

1/3Kış lastiği uygulaması hangi araçlar için zorunlu İşte zorunlu kış lastiği kullanımının detayları

Kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen zorunlu kış lastiği uygulaması devam ediyor. Ülke genelinde ticari araçlarda lastik kontrolü ve kış lastiklerinin diş kalınlığı ölçümleri denetimi yapılıyor. İşte, zorunlu kış lastiği kullanımının detayları...

2/3CEZASI NE KADAR

CEZASI NE KADAR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başladı.

1 Nisan 2022'de sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine ise 846 lira tutarında ceza kesilecek.

3/3UYGULAMA HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU

UYGULAMA HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

 

 

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