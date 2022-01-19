Kış lastiği uygulaması hangi araçlar için zorunlu? İşte zorunlu kış lastiği kullanımının detayları

Kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen zorunlu kış lastiği uygulaması devam ediyor. Ülke genelinde ticari araçlarda lastik kontrolü ve kış lastiklerinin diş kalınlığı ölçümleri denetimi yapılıyor. İşte, zorunlu kış lastiği kullanımının detayları...
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başladı.
1 Nisan 2022'de sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine ise 846 lira tutarında ceza kesilecek.
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.