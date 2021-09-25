Kış lastiği uygulaması 2021 tarihi: Kış lastiği ne zaman takılır?

Kış lastiği ne zaman takılır? sorusu sürücüler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Hava koşullarından dolayı olası kazaları önlemek için geçerli olan kış lastiği uygulaması bu yıl da belirli tarihte başlayacak. Kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılacak.