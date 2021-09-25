Kış lastiği uygulaması 2021 tarihi: Kış lastiği ne zaman takılır?
Kış lastiği uygulaması 2021, havaların soğumasının ardından sürücülerin gündemine geldi. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için geçerli olan kış lastiği takma zorunluluğu yürürlükte belirtilen tarihte uygulamaya girecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Peki, kış lastiği ne zaman takılır? İşte, 2021 kış lastiği uygulamasının tarihi.
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1
Kış lastiği ne zaman takılır? sorusu sürücüler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Hava koşullarından dolayı olası kazaları önlemek için geçerli olan kış lastiği uygulaması bu yıl da belirli tarihte başlayacak. Kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılacak.
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KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?
Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.
Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.
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TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.
Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
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KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ 2021?
Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.