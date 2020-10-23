Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması için tarih yaklaşıyor!

Kış lastiği uygulaması son dakika gelişmeler ile sürücüler tarafından takip ediliyor. Kışın beraberinde getirdiği olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için takılan kış lastikleri, Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunlu. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.