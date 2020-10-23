Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması için tarih yaklaşıyor!
Kış lastiği uygulaması, her sene olduğu gibi bu sene de ticari ve yolcu taşıtları için Resmi Gazete'de belirlenen tarihte başlayacak. Soğuk havaların gelmesiyle beraber, kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihe gözler çevrildi. Kış lastiği takmayan araç sürücülerine ise para cezası uygulanacak. Kar lastiği olarak da bilinen kış lastiği nisan ayına kadar sürücülerin güvenliğini sağlamak için kullanılacak. Peki, kış lastiği ne zaman takılır? İşte, kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihle ilgili ayrıntılar.
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Kış lastiği uygulaması son dakika gelişmeler ile sürücüler tarafından takip ediliyor. Kışın beraberinde getirdiği olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için takılan kış lastikleri, Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunlu. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.
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KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAR?
Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.
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Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.
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KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?
Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.