Kırmızı, turuncu, sarı illerde cumartesi pazar yasak var mı? İşte, tarih bilgisi
Cumartesi pazar yasakları, illerdeki vaka sayısına göre belirlenmeye devam ediyor. Kabine Toplantısında alınan kararlara göre Kırmızı ve Turuncu illerde sadece cumartesi günü sokağa çıkma yasağından muaf olunabilecekken diğer illerde hem cumartesi hem de pazar günü bu yasaktan muaf olunabilecek. Peki, kırmızı, turuncu ve sarı iller hangileri olacak ve hangi illerde cumartesi pazar yasakları olmayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Risk haritası illere göre değişiklik gösteriyor. Kırmızı ve turuncu illerde biraz daha sert tedbirlerin uygulanma sürecini belirleyen Koronavirüs risk haritası, 15 Mart itibariyle yeniden güncellenecek. Peki, Kırmızı, turuncu, sarı illerde cumartesi pazar yasak var mı? İşte, hafta sonu yasakları hakkında il bazında detaylı bilgiler;
Cumartesi günü gündüz kısıtlaması hiçbir ilde uygulanmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma yasağı 13 Mart Cumartesi günü akşam 21.00’den pazar gününün tamamını kapsayarak 15 Mart pazartesi günü sabah 05.00’te sona erecek. Çok yüksek riskli iller arasında Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya da bulunuyor.
Ancak gelecek hafta alınacak olan yeni kararlarda şu harita dikkate alınacak;
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Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği yeni risk haritasında pek çok ilde renkler değişti. Buna göre sarı ve mavi statüde yer alan pek çok ile bir üst seviyeye artış gösterirken, turuncu olarak değerlendirilen İstanbul da kırmızı statüye döndü. İşte, renklerine göre risk haritası;
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15 Mart tarihinde gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısında yeni kararlar alınacak. Kararların alınmasında ise risk haritası önem arz edecek.