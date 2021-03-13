Kırmızı, turuncu, sarı illerde cumartesi pazar yasak var mı? İşte, tarih bilgisi

Risk haritası illere göre değişiklik gösteriyor. Kırmızı ve turuncu illerde biraz daha sert tedbirlerin uygulanma sürecini belirleyen Koronavirüs risk haritası, 15 Mart itibariyle yeniden güncellenecek. Peki, Kırmızı, turuncu, sarı illerde cumartesi pazar yasak var mı? İşte, hafta sonu yasakları hakkında il bazında detaylı bilgiler;



Cumartesi günü gündüz kısıtlaması hiçbir ilde uygulanmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma yasağı 13 Mart Cumartesi günü akşam 21.00’den pazar gününün tamamını kapsayarak 15 Mart pazartesi günü sabah 05.00’te sona erecek. Çok yüksek riskli iller arasında Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya da bulunuyor.



Ancak gelecek hafta alınacak olan yeni kararlarda şu harita dikkate alınacak;