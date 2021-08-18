Kimler 4. doz aşı randevusu alabilir? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor. Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. Öte yandan 4. doz aşı için e-Nabız sistemine buton eklendi. Peki, kimler 4. doz aşı randevusu alabilir?
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Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 85 milyon 615 bin 834'e ulaştı. Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. İşte, 4. doz aşı randevusu hakkında bilgiler...
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KİMLER 4. DOZ RANDEVUSU ALABİLECEK?
Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.
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BAKAN KOCA'DAN 4. DOZ HATIRLATMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türlerinin kabul edildiğini hatırlattı.
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Bakan Koca, "İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.