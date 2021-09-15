Kimler 3. doz aşı olacak? İşte aşılama çalışmalarında son durum

KİMLER 3. DOZU OLMALI? Bize düşen, başarılı şekilde sürdürdüğümüz aşı programını toplumsal bağışıklıkla sonuçlandırmaktır. Hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90’a yakın bir bölümü aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşısı tamamlanmış olduğu halde hastalığa yakalanarak hastanede tedavi görenler yüzde 10 dolaylarındadır. Aşısı tamamlanmış kişi, 2 doz inaktif (Sinovac) aşısı olup, ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu da yaptıran veya son 6 ay içinde iki doz mRNA (BioNTech) aşısı olan kişidir. Bilgilerimiz, inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde arttırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2’den daha azdır. 2 doz mRNA aşısı (BioNTech) olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir.



Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olmanızı istirham ediyoruz.



