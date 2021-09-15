Kimler 3. doz aşı olacak? İşte aşılama çalışmalarında son durum
Kovid-19'la mücadele kapsamında bugüne kadar uygulanan birinci doz aşı sayısı 52 milyon 4 bin 828, ikinci doz aşı sayısı 40 milyon 955 bin 954 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı sayısı 23.10 itibarıyla 103 milyon 66 bin 533'e yükseldi. Peki, kimler 3. doz aşı olacak?
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En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı. En az bir doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı. İşte, aşılama çalışmalarında son durum...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalarda 3 doz aşı olanların oranının yüzde 2’den az olduğuna dikkat çekerek “İki doz BioNTech aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci dozun üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir” dedi.
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KİMLER 3. DOZU OLMALI?
Bize düşen, başarılı şekilde sürdürdüğümüz aşı programını toplumsal bağışıklıkla sonuçlandırmaktır. Hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90’a yakın bir bölümü aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşısı tamamlanmış olduğu halde hastalığa yakalanarak hastanede tedavi görenler yüzde 10 dolaylarındadır. Aşısı tamamlanmış kişi, 2 doz inaktif (Sinovac) aşısı olup, ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu da yaptıran veya son 6 ay içinde iki doz mRNA (BioNTech) aşısı olan kişidir. Bilgilerimiz, inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde arttırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2’den daha azdır. 2 doz mRNA aşısı (BioNTech) olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir.
Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olmanızı istirham ediyoruz.