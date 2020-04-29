hurriyet.com.tr/Dış Haberler - BBC Türkçe Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 12:44,
Kim Jong-un öldü mü? İzlendiğini biliyor, herkesi kandırıyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un haftalardır kameralar önüne çıkmaması "Kim Jong-un öldü mü?" tartışmalarını alevlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada "Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem" ifadelerini kullandı. Reuters haber ajansının paylaştığı uydu görüntüleri Kim'in lüks teknelerinin hareket halinde olduğunu gözler önüne serdi ve önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.
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Kuzey Kore'nin 36 yaşındaki lideri Kim Jong-un haftalardır kameralar önüne geçmiyor. Bu durum dünya genelinde büyük tartışma yarattı ve 'Kim Jong-un öldü' iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
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Kuzey Kore liderinin 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucusu olan dedesi Kim Il-sung'un doğum günü kutlamalarına ilk kez katılmaması ve 11 Nisan'dan bu yana halkın önüne çıkmaması spekülasyonlara yol açmış, Kim'in kalp ameliyatı geçirdiği hatta öldüğü söylentileri çıkmıştı.
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Dünyanın her yerinden Kim'in sağlık durumu ile ilgili çeşitli açıklamalar geliyor. Öncelikle bu açıklamaları ve iddiaları kısaca özetleyelim.
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Trump: Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un hakkında yaptığı son açıklamada, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı." dedi.
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Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim'in sağlığının kötü olduğu iddialarına ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." diye konuştu.
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Güney Koreli Bakandan, Kim hakkındaki iddialar için "enfodemi" benzetmesi
Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldüğü veya hasta olduğuna ilişkin haberler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına atıfta bulunarak "enfodemi" benzetmesi yaptı.
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Yonhap ajansının haberine göre, Kim, parlamento dış ilişkiler komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, Kim hakkındaki "asılsız haberlere" ilişkin "Bu bir enfodemi olarak görülebilir. Kendimizden emin biçimde, sıra dışı herhangi bir işaretin olmadığını söylememizi mümkün kılan istihbarat kapasitesine sahibiz." diye konuştu.
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Güney Koreli yetkili: Hayatta ve sağlığı yerinde
Güney Kore, ölmüş olabileceği söylentileri çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "hayatta ve sağlının yerinde" olduğunu bildirdi.
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Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un, hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi." ifadesini kullandı.
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Güney Koreli ve ABD'li yetkililer, haftalardır kamuoyu önüne çıkmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iddia edildiği hasta olmadığını ve koronavirüs salgınından korunmak için inzivaya çekilmiş olabileceğini söyledi.
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Salgının başladığı ülke olan Çin'le sınır komşu olmasına rağmen Kuzey Kore'de henüz hiç koronavirüs vakası rapor edilmedi. Ancak İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi salgının burada da başladığına inanıldığını yazdı.
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Kuzey Kore'nin Dünya Sağlık Örgütü'ndeki temsilcisi Edwin Salvador, geçen haftaki açıklamasında 17 Nisan'a kadar toplam 740 kişiye Covid 19 testi yaptıklarını ve tüm sonuçların negatif çıktığını söylemişti.
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Ancak gözlemciler, Kuzey Kore rejiminin ülkede hiç koronavirüs vakası görülmediği yönündeki açıklamalarına şüpheyle yaklaşıyor.
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Kuzey Kore'yle ilgili haberler yapan Osaka merkezli Asia-Press sitesinin yöneticisi Jiro Ishimaru, Kim'in kendini tecrit etmesinin, ülkede salgının başladığının göstergesi olduğunu savundu.
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'Ya kendisi ya da çevresindekiler virüse yakalanmış olabilir'
Yakın bir zaman önce Çin sınırında Kuzey Korelilerle konuştuğunu söyleyen Ishimaru, Guardian'a "Öldüğünü sanmıyorum. Böyle olsaydı, çok belirgin işaretler olurdu. Bir senaryoya göre ya kendisi ya da çevresindeki insanlar koronavirüse yakalandı ve kendisini korumaya aldı" dedi.
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Ishimaru'ya göre bir başka teori de şu: "Kuzey Kore lideri treninin uydulardan izlendiğini biliyor."
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"Treni Wonsan'a göndererek tatile çıktığı izlenimini vermek istemiş olabilir. Kendisini başka bir yerde tecrit etmiş olması muhtemel. Şimdi herkesin gözü Wonsan'da. Yani herkesi kandırıyor olabilir."
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Reuters uydu görüntülerini paylaştı
Reuters haber ajansı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve çevresi tarafından sıklıkla kullanılan lüks teknelerin Wonsan yakınındaki son hareketlerini gösteren uydu görüntülerini paylaştı.
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Reuters'ın haberine göre uzmanlar uydu görüntülerindeki lüks tekne hareketliliğinin 36 yaşındaki liderin Wonsan bölgesinde olduğu iddialarını güçlendirdiğini söylüyor.
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Kuzey Kore izleme web sitesi NK PRO, ticari uydu görüntülerinin Kim tarafından sıklıkla kullanılan teknelerin, Wonsan bölgesinde olabileceğini öne sürebilir şekilde hareket ettiğini gösterdiğini bildirdi.
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Ülkenin doğu kıyısında bulunan Wonsan bölgesi Kim'in sıklıkla kullandığı bir yer. Wonsan'da Kim'in konuk villaları, özel bir plajı, basketbol sahası ve özel tren istasyonu bulunuyor.
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Wonsan sahilinde genç lider Kim'in en sevdiği evlerden biri bulunuyor. Kim'in ülkede 13 özel evi olduğu ve bunların hepsinin de ülkeyi yönetmesi için özel donanımlı olduğu ifade ediliyor.
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Wonsan bölgesi, Kim hanedanlığı için de sembolik bir güce sahip ve bazı uzmanlar tarafından Kim Jong- un'un doğum yeri olduğuna inanılıyor, çünkü kısmen erken yıllarını ailenin sarayında geçirdiği biliniyor, ancak resmi tarih nerede doğduğunu asla doğrulamadı.
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Kim ailesi için çalışan ve Wonsan'da da görev yapan Japon şef Kenji Fujimoto, anılarında genç Kim Jong Un'un paten yapmayı, basketbol oynamayı, jet ski sürmeyi ve havuzda oynadığını anlatıyor.
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Wonsan bölgesi, ekonomik kalkınma, turizm ve nükleer silahların birleşimine dayanan Kim'in hayatta kalma stratejisinin de simgesi haline geldi.
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Kim, 360.000 kişilik kenti yeniden inşa ediyor ve onu milyar dolarlık turist noktasına dönüştürmek istiyor.
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Son aylarda, proje tekrar tekrar ertelendi, kısmen Kuzey'in nükleer ve füze programlarına uygulanan ve yabancı yatırım arama yeteneğini kısıtlayan uluslararası yaptırımlarla zayıflatıldı.
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Wonsan, ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore ile nükleer silahlardan arındırma müzakerelerinde ilerleme eksikliği ile artan hayal kırıklığı nedeniyle yeniden başlatılan Kim'in yenilenmiş askeri tatbikatlarının ve füze testlerinin bazılarına da sahne oldu.