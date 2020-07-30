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HaberlerGündem HaberleriKilis Gaziantep Adıyaman bayram namazı saat kaçta? Kilis Adıyaman Gaziantep bayram namazı saati 2020
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Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 16:00,

Kilis Gaziantep Adıyaman bayram namazı saat kaçta? Kilis Adıyaman Gaziantep bayram namazı saati 2020

Bayram namazı saati, Kilis, Gaziantep, Adıyaman kentlerinde ibadetlerini yerine getirmek için hazırlıklarını yapan pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Camilerde ibadetlerini yerine getirecek olan binlerce Kilis Gaziantep Adıyaman bayram namazı saatleri için Diyanet bilgilerini edinerek sabah saatlerinde yola çıkacak. Peki, Adıyaman, Kilis, Gaziantep bayram namazı saati kaç olacak? İşte, tüm iller ve Adıyaman, Kilis, Gaziantep bayram namazı vakitleri 2020 hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler

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Kilis Adıyaman Gaziantep bayram namazı saati, bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı ölçümlerle birlikte vatandaşlarla paylaştığı Kilis Adıyaman ve Gaziantep bayram namazı saatleri, bu kentlerde yaşayan Müslümanlar tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, Kilis Adıyaman ve Gaziantep'te bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler

KİLİS Kurban Bayramı namaz saati 06:08
ADIYAMAN Kurban Bayramı namaz saati: 06:01
GAZİANTEP Kurban Bayramı namaz saati 06:06

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2Kulağı kesik veya delinmiş hayvanlar kurban olur mu
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Kulağı kesik veya delinmiş hayvanlar kurban olur mu?

Bir hayvanın kurban edilebilmesi için, o hayvanda insanlar arasında kusur sayılan ayıplardan birinin bulunmaması gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurbanlıkların göz ve kulaklarının sağlam olmasına dikkat edilmesini istemiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Buna göre, kulağının yarıdan fazlası kesik olan hayvan, kurban olmaya elverişli değildir. Hayvanın bir kulağının delik veya yırtılmış olması durumunda; eğer delikler ve yırtıklar kulağın yarıdan fazlasını teşkil ediyorsa, böyle bir hayvan kurban edilemez. Bu ölçüye varmayan kesikler, delikler ve yırtıklar ise hayvanın kurban olmasına engel değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 157; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 468-469).

3Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır
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Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

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Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 399-404).

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