Kaynar suya sadece 1 kaşık ekleyin... Kararmış, yanmış ve kireçlenen çaydanlıkları ayna gibi parlatacak!

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Çaydanlıklar en çok kullanılan eşyalardan biri. Sabah kahvaltılarından tutun, beş çayları, misafir sofraları ve akşam yemekleri olmak üzere günün büyük kısmında, sık sık kullanılıyor. Fakat yoğun kullanımla beraber çaydanlıklar zamanla kararıyor ve iç kısımlarında kireçlenme oluşuyor. Diğer taraftan yüksek ısıda parlaklıklarını kaybetmesine yol açıyor. Çay keyfini yaşarken matlaşan ve kararan çaydanlıklar can sıkıcı olabilir. Neyse ki, evde çaydanlıklarınızı ilk günkü gibi parlatmanın basit ve etkili birkaç yöntemi var. Yeni bir çaydanlık almak yerine evde uygulayabileceğiniz pratik yöntemlerle pırıl pırıl edebilirsiniz. İşte çaydanlıklarınızı ayna gibi parlatmanın sırrı ve formülü...