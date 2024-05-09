Kaynar suya sadece 1 kaşık ekleyin... Kararmış, yanmış ve kireçlenen çaydanlıkları ayna gibi parlatacak!

AYNA GİBİ YAPMAK İÇİN KAYNAR SUYA 1 YEMEK KAŞIĞI EKLEYİN!

Kararan ve lekelenen çaydanlıklarınızı ilk günkü haline getirmek için karbonat, sirke ve limon tuzu kullanabilirsiniz. Geniş bir tencereye bir yemek kaşığı karbonat ve bir yemek kaşığı limon tuzu ekleyin. Üzerine biraz sirke ve su ilave ederek karışımı kaynatın.