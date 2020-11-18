Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı! Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama

Kaymakamlık sınavı sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2020 yılında 18 Ekim’de gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar soruların ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Sonuçlar ise bugün erişime açıldı. İşte kaymakamlık sınavı sonuçları sorgulama ekranı
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Kaymakamlık sınavı 2020 yılında 18 Ekim’de gerçekleşti. Heyecanla beklenilen kaymakamlık sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını 18 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabiliyorlar.
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KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kaymakamlık sınavı sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. İşte o açıklama:
18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2020-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.