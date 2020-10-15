Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta?

KAYMAKAMLIK SINAVININ UYGULANMASI Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav binasına/sınav salonuna giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. DİKKAT: Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. 11 Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesini sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler adayların kimlik kontrollerini yaptıktan sonra Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı ve soyadı bulunan Cevap Kâğıdı ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır. Adayların sınavda, kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendilerine ait Cevap Kâğıdı’nı kullanmaları gerekmektedir. Başka bir adaya ait Cevap Kâğıdı’nı kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Cevap Kâğıdı’ndaki gerekli yerler, adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen Soru Kitapçığı’nda yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra kitapçığın kapağı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ile salon/sıra no bilgilerini dolduracaklar ve Soru Kitapçık Numarası’nı Cevap Kâğıdı’nda “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. Cevap Kâğıdı üzerine Soru Kitapçığı Numarası’nın doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem Soru Kitapçığı’nda hem de Cevap Kâğıdı’nın ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Adaylar, daha sonra Soru Kitapçığı’nın ön kapak arkasındaki alanları dolduracaklardır. Bu işlemler tamamlanınca salon görevlileri, adayın Soru Kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçığı Karekod Etiketi’ni, Salon Aday Yoklama Listesi’nde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır.



Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınavın cevaplama süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.