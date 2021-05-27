Kaymakamlık sınavı başvuruları nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru ekranı
Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’nın başvuru işlemleri 2 Haziran tarihine kadar yapılacak. Adayların 2 Temmuz'da katılım göstereceği söz konusu sınavın başvuru işlemleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Adaylar T.C kimlik numarası ve şifre bilgilerini kullanacaklar. Peki, Kaymakamlık başvuruları nasıl yapılır? İşte, ÖSYM AİS ekranı kaymakamlık sınavı başvuru ekranı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2021 Kaymakamlık sınav başvuru işlemleri için beklenen duyuru yapıldı. Adayların uzun süredir beklediği başvuru işlemleri 26 Mayıs tarihinde erişime açıldı. 2021-Kaymakamlık Kılavuzunda bilgilerine göre hareket edecek olan adaylar HES kodu bilgisi ile başvuru yapacaklar. Adaylar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin AİS internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücreti ise 250,00 TL olacak.
2
KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.
Sınava girecek adaylar 26 Mayıs-3 Haziran 2021 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 250,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır.
Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (375,00 TL) yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.
4
Adaylar, banka şubesinden/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
5
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.