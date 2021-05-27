Kaymakamlık sınavı başvuruları nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru ekranı

2021 Kaymakamlık sınav başvuru işlemleri için beklenen duyuru yapıldı. Adayların uzun süredir beklediği başvuru işlemleri 26 Mayıs tarihinde erişime açıldı. 2021-Kaymakamlık Kılavuzunda bilgilerine göre hareket edecek olan adaylar HES kodu bilgisi ile başvuru yapacaklar. Adaylar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin AİS internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücreti ise 250,00 TL olacak.