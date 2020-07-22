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Hürriyet
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Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 11:08,

Kayıp Damla Horoz bulundu mu?

Ailesi tarafından haber alınamadığı için kayıp ilanı verilen Damla Horuz, Jandarma ekipleri tarafından Bursa'da bulunarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sosyal medyada ailesinin Damla Horuz bulunsun kampanyasının ardından harekete geçen ekipler, genç kızın ifadesini aldı. Damla Horuz'un ifadesine göre evden ayrılma nedeni, ailesinden gördüğü şiddet olarak kayda geçti. İşte, Damla Horuz'un yapmış olduğu o açıklamalar

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Gölyaka ilçesi Hacı Yakup köyünde oturan Damla Horuz, pazartesi günü saat 05.00 sıralarında evinden ayrıldı. Damla Horuz’dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Damla Horuz’un bulunması için polis ve jandarma ekipleri çalışma yaparken, sosyal medyada da genç kızın bulunması için 'damlahoruzbulunsun' etiketi açıldı. Bu sırada Damla Horuz, sosyal medya üzerinden video paylaşarak ailesinden şiddet gördüğünü, bu yüzden evden ayrıldığını söyledi.

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Horuz videoda, "Başkalarının yaydığı sahte şeylere inanmayın. Ben asla ailemle yaşamak istemiyorum. Bana çok kötü şeyler yaşattılar. Psikolojik baskı uyguladılar. Çok dayak yedim, jandarmaya gittim. Bu yüzden kendimi kaçmak zorunda hissettim ve kaçtım. Şimdi arkadaşımın evindeyim, güvendeyim. Lütfen sahte şeylere inanmayın." dedi.

3GÜVENLİK VE MOBESE KAMERALARI İZLENDİ
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GÜVENLİK VE MOBESE KAMERALARI İZLENDİ

Damla Horuz’un bu paylaşımına rağmen jandarma ve polis genç kızı bulabilmek için çalışmalarını sürdürdü. Damla Horuz’un geçtiği güzergahlardaki tüm güvenlik ve mobese kameraları takibe alındı. Yapılan teknik takip sonuç verdi ve genç kızın Bursa’ya gittiği tespit edildi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışırken, genç kızın Bursa’da bulunduğu yer tespit edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız arkadaşının yanında kalan Damla Horuz’u kaldığı evden alarak emniyet müdürlüğüne getirdi.

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