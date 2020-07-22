Kayıp Damla Horoz bulundu mu?
Ailesi tarafından haber alınamadığı için kayıp ilanı verilen Damla Horuz, Jandarma ekipleri tarafından Bursa'da bulunarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sosyal medyada ailesinin Damla Horuz bulunsun kampanyasının ardından harekete geçen ekipler, genç kızın ifadesini aldı. Damla Horuz'un ifadesine göre evden ayrılma nedeni, ailesinden gördüğü şiddet olarak kayda geçti. İşte, Damla Horuz'un yapmış olduğu o açıklamalar
Gölyaka ilçesi Hacı Yakup köyünde oturan Damla Horuz, pazartesi günü saat 05.00 sıralarında evinden ayrıldı. Damla Horuz’dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Damla Horuz’un bulunması için polis ve jandarma ekipleri çalışma yaparken, sosyal medyada da genç kızın bulunması için 'damlahoruzbulunsun' etiketi açıldı. Bu sırada Damla Horuz, sosyal medya üzerinden video paylaşarak ailesinden şiddet gördüğünü, bu yüzden evden ayrıldığını söyledi.
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July 21, 2020