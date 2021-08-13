Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinden yeni kareler
Şiddetli yağışlar nedeniyle Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde 7 ilçe sular altında kaldı. Köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi. Can kaybı 17’ye yükseldi. Sel felaketi nedeniyle yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Aileler yakınlarından haber almak için bekliyor. Bakan Soylu, sel felaketiyle ilgili, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz. " ifadelerini kullanırken, Bozkurt için 'İlçe ikiye bölündü' dedi. Öte yandan bir vatandaş ise 'Lokantada yemek yerken bir anda sular yükseldi. 5 dakika içinde oldu her şey' diye konuştu.