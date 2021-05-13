Gündem Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 - 22:26 | 13 Mayıs 2021 - 22:27

Kargolar ne zaman açılıyor? Kargolar ne zaman dağıtıma başlayacak? İşte son gelişmeler

Ramazan Bayramı idrak edilirken, pek çok yer gibi kargo firmaları da tatil yapıyor. Kendilerine ürün teslimini bekleyen vatandaşlar ile başka bir alıcıya kargo yollayacak vatandaşlar ise söz konusu tatilin kargolar için ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, kargolar ne zaman açılıyor? Kargolar ne zaman dağıtıma başlayacak?