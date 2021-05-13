Kargolar ne zaman açılıyor? Kargolar ne zaman dağıtıma başlayacak? İşte son gelişmeler
Ramazan Bayramı idrak edilirken, pek çok yer gibi kargo firmaları da tatil yapıyor. Kendilerine ürün teslimini bekleyen vatandaşlar ile başka bir alıcıya kargo yollayacak vatandaşlar ise söz konusu tatilin kargolar için ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, kargolar ne zaman açılıyor? Kargolar ne zaman dağıtıma başlayacak?
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"Kargolar ne zaman açılıyor?" sorusu Ramazan Bayramı sürecinde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle teslim almak ya da firmaya teslim etmek için kargo beklemede olan vatandaşlar, ulusal kargo firmalarının yeniden çalışmaya başlayacağı tarihi sorguluyor. İşte, konuya dair son bilgiler...
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Bu yılda koronavirüs önlemleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında kargo çalışanları muaf tutulacak ve kargo firmaları kendi belirledikleri çalışma saatlerinde hizmet verecek. Konuya ilişkin firmalardan açıklamalar geldi.
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Aras Kargo'nun açıklaması: 13-15 Mayıs Ramazan Bayramı resmi tatilinde tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup, 17 Mayıs Pazartesi günü itibariyle hizmet vermeye devam edeceğiz.
Yurtiçi Kargo'nun açıklaması: Ramazan Bayramı nedeniyle 13-16 Mayıs arasında tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye devam edeceğiz. Çağrı merkezimiz ise bayram süresince hizmet vermeye devam edecek.
MNG Kargo'nun açıklaması: Ramazan Bayramı nedeniyle 13-16 Mayıs tarihleri arasında şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olacaktır. 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren tüm birimlerle hizmete devam edeceğiz.