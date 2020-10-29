Kargolar bugün açık mı, çalışıyor mu? 29 Ekim'de kargolar dağıtım yapıyor mu?

Kargolar 29 Ekim'de açık mı kapalı mı olduğu ile gündemde yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla pek çok kurum gibi kargolar da kapalı olacak. Konuyla ilgili geçtiğimiz yıl resmi tatillerde açıklamalar yayımlayan pek çok kargo firması, 29 Ekim'de çalışmadıklarını aktarmıştı. Peki, 29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu ve yaptıkları açıklamalar neler? İşte, kargoların çalışma programları hakkında detaylı bilgiler



KARGOLAR BUGÜN (29 EKİM'DE) AÇIK MI?



29 Ekim'de kargolar açık mı sorusu, o gün içerisinde kargo gönderimi gerçekleştirmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla yurt genelinde birçok kurumun tatil olması, akıllara 29 Ekim'de kargolar da tatil mi sorusunu getirdi. İşte, o konuda kargoların yaptığı açıklamalar;