Kargolar bayramda çalışıyor mu? Kargolar arefe günü açık mı 2021? İşte merak edilenler

Kargolar arefe günü açık mı ve bayramda çalışıyor mu sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan binlerce vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Tam kapanma döneminde kargo sevkiyatlarının artış göstermesi dolayısıyla aralıksız çalışmaya devam eden kargolar, bayramda ve arefe günü de çalışıp çalışmadığı durumuna göre gönderilere yön verecek. Peki, kargolar bayramda ve arefe günü açık mı, çalışıyor mu ve dağıtım yapıyor mu? İşte, o bilgiler



KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?



Kargolar bayramda çalışıyor mu sorusu, 3 buçuk günlük bayram sürecinin tam kapanmaya denk geliyor olması dolayısıyla merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıllarda bayram dönemlerinde farklı kararlar alan kargo şirketlerinin, bu yıl tam kapanma nedeniyle nasıl bir karar alacağı henüz bilinmiyor. Ancak, İçişleri Bakanlığı'nın bayramda kargolar için aldığı karar şu şekilde;



"Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaktan muaf sayılacak."Peki, bu yıl için henüz açıklama yapmayan kargolar, geçtiğimiz yıllarda bayramlarda nasıl çalışmıştı? İşte, o bilgiler