KARAMAN Belediye Başkanı Savaş Kalaycı kimdir, kaç yaşında?
MasterChef ekibi Karaman’a konuk oldu. Görüntüler ardından KARAMAN Belediye Başkanı Savaş Kalaycı merak konusu oldu. Endüstri mühendisi, sosyolog, çalışma ekonomisti, iktisatçı, kamu yöneticisi, şehir markası ve imajı konusunda uzman olan Savaş Kalaycı, Karaman Belediyesi Polikliniği'nde görev yapıyordu. İşte KARAMAN Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın biyografisi...
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Türk sosyolog, Endüstri mühendisi Savaş Kalaycı 1978 yılında Karaman'da dünyaya geldi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Karaman Belediyesi'nin yeni başkanı seçildi.
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Türk sosyolog, Endüstri mühendisi Savaş Kalaycı 1978 yılında Karaman'da dünyaya geldi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Karaman Belediyesi'nin yeni başkanı seçildi.
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5 üniversite mezunu olan Kalaycı, yüksek lisansını ise 'Şehir Markası ve İmajı, Yoksulluk Kültürü ve Dayanışma' konuları üzerine yaptı.