Kara mantar nedir? Hindistan'da görülen kara mantar bulaşıcı mı? İşte Kara mantar (Mukormikoz) hastalığı belirtileri ile ilgili bilgiler
Kara mantar hastalığı nedir, sorusu Hindistan'dan gelen tedirgin edici haberlerin ardından gündemde yer aldı. Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne neden olan enfeksiyon Mısır'dan sonra Irak'ta da görüldü. Halk dilinde kara mantar ya da siyah mantar hastalığı olarak da adlandırılan mukormikozun farklı ülkelerde yayılması akıllara kara mantar bulaşıcı mı? sorusunu getirdi. Dünya koronavirüs salgını ile mücadeleyi sürdürürken, Sağlık uzmanları, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olanlarda görüldüğünü belirtiyor. Peki, kara mantar hastalığı belirtileri neler, ve nasıl anlaşılır? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
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1
Hindistan'da ortaya çıkan kara mantar hastalığının belirtileri dünyada olduğu gibi Türkiye'de de merak konusu oldu. Mukormiset adı verilen bir küf grubunun neden olduğu Mukormikoz yani kara mantar nadir görülen enfeksiyon olarak biliniyor. Şimdiden 200'den fazla can kaybına sebep olan enfeksiyon, yüzün tek tarafında şişme ve ödem, baş ağrısı, sinüslerde tıkanıklık ve ateş gibi belirtiler ile kendisini gösteriyor. İşte, kara mantar hastalığı ile ilgili merak edilen tüm bilgiler.
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KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?
Mukormikoz yani kara mantar nadir görülen bir enfeksiyon. Mukormiset adı verilen bir küf grubu neden oluyor.
Uzmanlara göre, bu mantarlar çevrede, özellikle toprakta ve yapraklar, kompost yığınları veya çürümüş odun gibi çürüyen organik maddelerde yaşıyor. Bunlar solunduğunda sinüsleri veya akciğerleri yaygın olarak etkileyen enfeksiyona yakalanma olasılığı yükseliyor.
Bunun "fırsatçı bir enfeksiyon" olduğunu söyleyen ve "Mukormikoz, vücudu istila eden hızlı yayılan bir kanser gibi" görüşünü de paylaşan doktorlar, hastalıklarla mücadele eden veya vücudun enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini azaltan ilaçlar kullananları etkilediğini vurguluyor.
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KARA MANTAR BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kara mantar hastalığının etkilediği organa göre bulgular farklılık göstermektedir. Şu an Hindistanda sık görülen rinocerebral (Burundan giriş yapan) tipinin bulgularını sıralarsak:
Yüzün tek tarafında şişme ve ödem
Baş ağrısı
Burun ve sinüslerde tıkanıklık
Ateş
Burun köprüsünde ve ağızda damakta hızla yoğunlaşan siyah döküntü
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KARA MANTAR BULAŞICI MI?
Dermatoloji Uzmanı Dr. Sertaç Sever, kara mantar hastalığı ile ilgili tüm merak edilenleri yanıtladı...
Hayır kara mantar hastalığı insanlar ve hayvanlar arasında bulaşıcılık göstermez.
Havadan solunum yoluyla kara mantar sporlarının alınmasıyla bulaşır. Kara mantar sporları toprakta, çürüyen bitkilerde ve hayvan gübresinde bulunur. Özellikle yaz ve sonbaharda yoğunlukları artar.
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KARA MANTAR TEDAVİSİ VAR MI?
Damar yoluyla verilen Amfoterisin B gibi mantar ilaçları etkilidir.
Hızla ilerlediği durumlarda kana karışıp beyin gibi organlara yayılmasını engellemek için damak bölgesi ve göz tutulumu varsa gözün cerrahi olarak alınması gerekebilir.
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KARA MANTAR HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?
Kara mantar hastalığı öncelikle toplumda sık görülen bir hastalık değildir. Hindistan tablosunda olduğu gibi covid-19 sonrası yüksek doz uzun süreli kortizon tedavisi alanlarda, kanser hastaları ve bağışıklığı farklı nedenlerle düşmüş ve hastaneye yatırılmış hastalarda görülmektedir ve de takip eden hekim tarafından belirtiler tespit tedavisi uygulanmaktadır.