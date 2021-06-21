Kara mantar hastalığı belirtileri nedir, nasıl bulaşıyor? Hindistan'dan sonra Arjantin'de de görüldü..
Kara mantar hastalığı Hindistan'da yayılmaya devam ederken, bu hastalığa sahip belirtileri gösteren bir kişinin daha Arjantin'de görüldüğü saptandı.. Hindistan'da kara mantar vakalarının 28 bini aştığı belirtilirken Koronavirüs'ün ardından en yaygın virüs tipi olduğu tespit edildi. Peki Kara mantar hastalığı nedir, hastalık insandan insana bulaşıyor mu? İşte detaylar..
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Kara mantar hastalığı nedir, sorusu Hindistan'dan gelen tedirgin edici haberlerin ardından gündemde yer aldı. Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne neden olan enfeksiyon Mısır'dan sonra Irak'ta da görüldü. Halk dilinde kara mantar ya da siyah mantar hastalığı olarak da adlandırılan mukormikozun farklı ülkelerde yayılması akıllara kara mantar bulaşıcı mı? sorusunu getirdi. Dünya koronavirüs salgını ile mücadeleyi sürdürürken, Sağlık uzmanları, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olanlarda görüldüğünü belirtiyor. Peki, kara mantar hastalığı belirtileri neler, ve nasıl anlaşılır? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
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KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?
Mukormikoz yani kara mantar nadir görülen bir enfeksiyon. Mukormiset adı verilen bir küf grubu neden oluyor.
Uzmanlara göre, bu mantarlar çevrede, özellikle toprakta ve yapraklar, kompost yığınları veya çürümüş odun gibi çürüyen organik maddelerde yaşıyor. Bunlar solunduğunda sinüsleri veya akciğerleri yaygın olarak etkileyen enfeksiyona yakalanma olasılığı yükseliyor.
Bunun "fırsatçı bir enfeksiyon" olduğunu söyleyen ve "Mukormikoz, vücudu istila eden hızlı yayılan bir kanser gibi" görüşünü de paylaşan doktorlar, hastalıklarla mücadele eden veya vücudun enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini azaltan ilaçlar kullananları etkilediğini vurguluyor.
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KARA MANTAR BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kara mantar hastalığının etkilediği organa göre bulgular farklılık göstermektedir. Şu an Hindistanda sık görülen rinocerebral (Burundan giriş yapan) tipinin bulgularını sıralarsak:
Yüzün tek tarafında şişme ve ödem
Baş ağrısı
Burun ve sinüslerde tıkanıklık
Ateş
Burun köprüsünde ve ağızda damakta hızla yoğunlaşan siyah döküntü
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KARA MANTAR BULAŞICI MI?
Dermatoloji Uzmanı Dr. Sertaç Sever, kara mantar hastalığı ile ilgili tüm merak edilenleri yanıtladı...
Hayır kara mantar hastalığı insanlar ve hayvanlar arasında bulaşıcılık göstermez.
Havadan solunum yoluyla kara mantar sporlarının alınmasıyla bulaşır. Kara mantar sporları toprakta, çürüyen bitkilerde ve hayvan gübresinde bulunur. Özellikle yaz ve sonbaharda yoğunlukları artar.
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KARA MANTAR TEDAVİSİ VAR MI?
Damar yoluyla verilen Amfoterisin B gibi mantar ilaçları etkilidir.
Hızla ilerlediği durumlarda kana karışıp beyin gibi organlara yayılmasını engellemek için damak bölgesi ve göz tutulumu varsa gözün cerrahi olarak alınması gerekebilir.
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Hindistan’da tespit edilen kara mantar vakası sayısı 28 bini aştı
Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar 28 bin 200’den fazla kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığının görüldüğünü açıkladı.
Hint basınındaki haberler göre Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bugüne kadar 28 eyaletten 28 bin 252 kişide kara mantarın saptandığını, bu kişilerin 24 bin 370’inin daha önce Kovid-19’a yakalandığını kaydetti.
Ülkenin batısındaki Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinde kara mantar enfeksiyonunda en yüksek sayıların tespit edildiğini aktaran Bakan Vardhan, Maharaştra’da 6 bin 329, Gujarat’ta 5 bin 486 kara mantar vakasının kayıtlara geçtiğini belirtti.
Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.
Hindistan'da 21 Mayıs'ta kara mantar nedeniyle 219 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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Arjantin'de kara mantar hastalığı tespit edildi
Arjantin'de bir kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığı tespit edildiği bildirildi.
Ülke basınındaki habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişide kara mantar hastalığının tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Formosa eyaletinde kara mantar görülen 47 yaşındaki kadında yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden bu hastalık, insandan insana bulaşmıyor ancak zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor.
Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkati çekiyor.