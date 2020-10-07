Kapalı Maraş nerede ve Kapalı Maraş neden kapalı? İşte Kapalı Maraş'ın tarihi
Kapalı Maraş'ın açılış tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber toplantı yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar toplantının ardından önemli açıklamalar yaparak, Kapalı Maraş'ın açılacağını duyurdu. 1974 öncesinde Akdeniz’in en önemli tatil merkezlerinden Maraş'a girişler 46 yıldır yasak durumdaydı. Peki, Kapalı Maraş nerede ve Kapalı Maraş neden kapalı? İşte Kapalı Maraş'ın tarihi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın 8 Ekim Perşembe günü açılacağını söyledi. Açıklama ardından Kapalı Maraş’ın konumu ve tarihi bir kez daha gündeme geldi. İşte Kapalı Maraş'ın tarihi...
Maraş veya Varoşa, Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, Kıbrıs'ın en ünlü bölgesiydi. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştır. Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir.
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KAPALI MARAŞ NEDEN KAPALI?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan, 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı'ndan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmış bir şehir Maraş. Kamuoyu tarafından "hayalet şehir" olarak adlandırılan, 46 Yıldır sivillerin girişinin yasak olduğu şehir adeta film sahnelerini andırıyor. İçinde evlerin, otellerin, okulların ve eğlence mekanlarının olduğu doğanın ele geçirdiği yerleşim yeri tekrardan hayata döndürülmeyi bekliyor.
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AKDENİZ'İN 'LAS VEGAS'IYDI
Maraş, Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu. Sekiz kilometre uzunluğunda kumsalı olan Maraş, 1974'ten önce Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Şimdilerde 'Hayalet Şehir' diye nitelendirilen şehir, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası BM Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca iskâna kapatılmıştı. Maraş'ın eski hâline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor.
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KAPALI MARAŞ NE ZAMAN AÇILACAK?
KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Kapalı Maraş konusuyla ilgiyi son gelişmeleri açıkladı. Tatar, Kapalı Maraş konusuyla ilgili şunları söyledi: Kapalı Maraş'ın yeniden açılması konusuyla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Barış Harekatı ardından Maraş da kendi kaderine terk edilmişti. 90'lı yıllarda defalarca masaya getirilmesine rağmen Rum Kesimi nedeniyle neticeye kavuşturulamamıştır.
2019'da halkımıza verdiğimiz sözlerden birisi Kapalı Maraş'ın açılmasıydı.Çalışmalarımızı bir aşamaya getirdik ve ilk somut adımı atıyoruz.Kendi toprağımızdan kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz.
Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş dahilinde istifade etmeye başlayacak.
Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz.Taşınmaz mal komisyonu 74 öncesi hak sahiplerinin yeniden evlerine-iş yerlerine temin edecek faaliyetleri sürdürmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da elbette dikkate alınmaktadır.Maraş meselesinde yeni bir safhaya geçiyoruz. Maraş'ta attığımız bu geri dönülmez adımın KKTC'ye, tüm hemşehrilerimize ve adanın tamamına hayırlı olmasını diliyorum.