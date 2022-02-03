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RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022 - Hayırlı Kandiller için tebrik sözleri - En güzel, resimli, dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekler

#Kandil Mesajları#Seoanasayfa#Regaip Kandili Mesajları

'Resimli Kandil Mesajları' bu anlamlı gecenin önemini vurgulamada Whatsapp, SMS ve Facebook'taki kandil sözlerini taçlandırıyor. Kandil mesajları 2022 ile sevdiklerinize Regaip kandili için tebrik mesajları gönderebilirsiniz. Sizler için en güzel Regaip Kandili mesajları Hurriyet.com.tr'de! WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden sevdiği kişilere hayırlı kandiller ya da kandiliniz mübarek olsun demek isteyen kişiler için resimli, uzun, kısa, dualı, ayetli ve hadisli pek çok kandil sözleri bir arada yer alıyor. Regaip Kandili için paylaşabileceğiniz etkileyici mesajları bulabilirsiniz.

1/13RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022 - Hayırlı Kandiller için tebrik sözleri - En güzel, resimli, dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekler

Kandil mesajı göndermek isteyenler için en güzel seçenekler Hurriyet.com.tr'de! Regaip Kandili mesajları, dua etmek ve tevbe istiğfarda bulunmak isteyenler ancak çeşitli sebeplerle bugünün kandil olduğunu bilmeyen vatandaşlar için önem arz ediyor. Recep ayında idrak edilen ve Perşembe gecesine denk gelen bu günde kandil mesajları resimli seçeneklerle önemli bir paya sahip olacak.

En güzel kandil mesajları 2022

Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsra 80) Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Etkileyici Regaip Kandili Mesajları

Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun…

2/13RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022 - Hayırlı Kandiller için tebrik sözleri - En güzel, resimli, dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekler

İbadetlerle geçirilecek olan bugünde, camilerde veya evlerde namazlar kılınacak, dualar edilecek. Yılın ilk kandiline özel resimli kandil mesajları derlemesiyle dua ve iyi dilekler vatandaşların gönderilerinde yer alacak. İşte, 2022 Regaip Kandili'ne özel bugünün önemini daha iyi hissettirebileceğiniz resimli kandil mesajları için kısa ve anlamlı seçenekler....

3/13KANDİL MESAJLARI 2022

KANDİL MESAJLARI 2022

Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.

4/13RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022 - Hayırlı Kandiller için tebrik sözleri - En güzel, resimli, dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekler

Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun

Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidirReceb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

5/13RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022 - Hayırlı Kandiller için tebrik sözleri - En güzel, resimli, dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekler

Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim.

6/13RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022 - Hayırlı Kandiller için tebrik sözleri - En güzel, resimli, dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekler

Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

7/13RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022 - Hayırlı Kandiller için tebrik sözleri - En güzel, resimli, dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekler

Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

8/13RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022 - Hayırlı Kandiller için tebrik sözleri - En güzel, resimli, dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekler

Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.

9/13RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022 - Hayırlı Kandiller için tebrik sözleri - En güzel, resimli, dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekler

Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

10/13RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022 - Hayırlı Kandiller için tebrik sözleri - En güzel, resimli, dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekler

Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

11/13RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022 - Hayırlı Kandiller için tebrik sözleri - En güzel, resimli, dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekler

Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

12/13RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022 - Hayırlı Kandiller için tebrik sözleri - En güzel, resimli, dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekler

Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

13/13RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022 - Hayırlı Kandiller için tebrik sözleri - En güzel, resimli, dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekler

Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

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#Kandil Mesajları#Seoanasayfa#Regaip Kandili Mesajları