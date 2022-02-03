RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022 - Hayırlı Kandiller için tebrik sözleri - En güzel, resimli, dualı, hadisli, kısa ve uzun seçenekler

Kandil mesajı göndermek isteyenler için en güzel seçenekler Hurriyet.com.tr'de! Regaip Kandili mesajları, dua etmek ve tevbe istiğfarda bulunmak isteyenler ancak çeşitli sebeplerle bugünün kandil olduğunu bilmeyen vatandaşlar için önem arz ediyor. Recep ayında idrak edilen ve Perşembe gecesine denk gelen bu günde kandil mesajları resimli seçeneklerle önemli bir paya sahip olacak.



En güzel kandil mesajları 2022

Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsra 80) Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Etkileyici Regaip Kandili Mesajları

Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun…