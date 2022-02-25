KANDİL MESAJLARI 2022: Ayet, hadis, dua içerikli MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Miraç Kandili Mesajları, günün anlam ve önemini çevrelerine yansıtmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yapılacak ibadetlerle günahların af olacağı bu günde, eller semaya yükselecek, dualar dillendirilip şükürler edilecek. Üç ayların mübarek kandillerin den biri olan Miraç Kandiline ulaşmanın sevincini sevdikleriniz ile paylaşabileceğiniz kandil mesajlarını bir araya getirdik.



KANDİLİ MESAJLARI



Rabbim bu gecenin hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.







Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler." ( Al-i İmrân, 164)Miraç kandiliniz kutlu olsun.



"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.



Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun



Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç Kandilimiz hayırlı olsun.



Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.