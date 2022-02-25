KANDİL MESAJLARI 2022: Ayet, hadis, dua içerikli MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rus hava aracı böyle vurulduRus hava aracı böyle vuruldu! #Rusya
Dünyada böyle yankılandı Avrupa haritası yeniden kanla çiziliyorDünyada böyle yankılandı! 'Avrupa haritası yeniden kanla çiziliyor'#RUSYA
Ekonomik çember daralıyorEkonomik çember daralıyor#Rusya
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacakUkrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?#Rusya-Ukrayna Savaşı
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyizZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyiz'#Volodimir Zelenski
Nereye kadar gidecek, nerede duracak Tehlikeli üç senaryoNereye kadar gidecek, nerede duracak? Tehlikeli üç senaryo#Rusya
Piyasalar savaş rehavetini atmaya başladı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar savaş rehavetini atmaya başladı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Borsa
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Avrupa’nın kalbinde savaş çıktıAvrupa’nın kalbinde savaş çıktı#RUSYA
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Türkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecekTürkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecek#Erdoğan
Putin’in hedefindeki başkanPutin’in hedefindeki başkan#Volodimir Zelenski
Eski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir aradaEski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada! #Arda Kural
Arda Güler baş döndürdü Golden önce resital... “Sanki biri Zidane, biri Ronaldo” Arda Güler baş döndürdü! Golden önce resital... " “Sanki biri Zidane, biri Ronaldo”#Arda Güler
Haftalar sonra görüntülendi... Ece Erkenin bitkin hali dikkat çektiHaftalar sonra görüntülendi... Ece Erken'in bitkin hali dikkat çekti!#Ece Erken
HABERLERGündem Haberleri

KANDİL MESAJLARI 2022: Ayet, hadis, dua içerikli MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

#Kandil Mesajları#2022 Kandil Mesajları#Miraç Kandili

KANDİL MESAJLARI araştırmaları yılın 2'nci kandili olan Miraç Kandili'ne kısa bir süre kala gündeme geldi. Bugünün anlam ve önemine işaret eden kandil mesajları en çok aranan konulardan oldu. Özellikle ayet, hadis ve dua içerikli kandil mesajları ilgi görüyor. Kandil gecesini sevdiklerinden uzakta geçirecek olanlar için kandil mesajları örneklerini bir araya getirdik. Hem sosyal medyada hem de WhatsApp üzerinden paylaşabileceğiniz Miraç Kandili mesajları haberimizde. İşte Ayet, hadis, dua içerikli MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI...

1/8KANDİL MESAJLARI 2022: Ayet, hadis, dua içerikli MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Miraç Kandili Mesajları, günün anlam ve önemini çevrelerine yansıtmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yapılacak ibadetlerle günahların af olacağı bu günde, eller semaya yükselecek, dualar dillendirilip şükürler edilecek. Üç ayların mübarek kandillerin den biri olan Miraç Kandiline ulaşmanın sevincini sevdikleriniz ile paylaşabileceğiniz kandil mesajlarını bir araya getirdik.

KANDİLİ MESAJLARI

Rabbim bu gecenin hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.



Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler." ( Al-i İmrân, 164)Miraç kandiliniz kutlu olsun.

"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç Kandilimiz hayırlı olsun.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

2/8KANDİL MESAJLARI 2022: Ayet, hadis, dua içerikli MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Miraç gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Miraç Kandili hepimiz için mübarek olsun

3/8KANDİL MESAJLARI 2022: Ayet, hadis, dua içerikli MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kandiliniz mübarek olsun

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mubarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Kandiliniz mübarek olsun.

4/8KANDİL MESAJLARI 2022: Ayet, hadis, dua içerikli MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

"Kim ihlaslı olarak "Lailâhe İllallah Muhammedun Resulullah" derse cennete girer." "Onun ihlası nedir" diye soruldu; "Kişiyi Allah Teala'nın haramlarınadan korumasıdır" buyurdu."(El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c. 1.s.18.)

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

5/8KANDİL MESAJLARI 2022: Ayet, hadis, dua içerikli MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

-Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

-Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..

-İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

6/8KANDİL MESAJLARI 2022: Ayet, hadis, dua içerikli MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç Kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Hayırlı Kandiller...

Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun...

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

7/8KANDİL MESAJLARI 2022: Ayet, hadis, dua içerikli MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI
8/8KANDİL MESAJLARI 2022: Ayet, hadis, dua içerikli MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kandil Mesajları#2022 Kandil Mesajları#Miraç Kandili