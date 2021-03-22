Kamuda güvenlik soruşturması kalktı mı? Arşiv ve güvenlik soruşturması TBMM gündeminde

Üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde istihdam edilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.



Güvenlik soruşturmasına, görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilecek.



Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak.



Bu arada siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek. AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı, 24 Mart Çarşamba günü düzenlenecek 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle yapılmayacak.