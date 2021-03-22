Kamuda güvenlik soruşturması kalktı mı? Arşiv ve güvenlik soruşturması TBMM gündeminde
Kamuda güvenlik soruşturması süreci bu hafta TBMM'nin gündeminde yer alacak. Kamu kurumlarına atanacak olan personeller için istenen kamu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifleri ile yeniden ele alınacak. Peki, kamu personeli alımlarında güvenlik soruşturması kalkacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, bu hafta TBMM'nin gündeminde yer alacak. TBMM Genel Kurulunda bu hafta, kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerini yeniden düzenleyen kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. İşte, kamuda güvenlik soruşturması hakkında detaylı gelişmeler;
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Genel Kurul, 23 Mart Salı günü toplanarak, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'ni ele alacak.
Düzenleme, ilk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerini yeniden düzenliyor.
Teklife göre, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen kişisel verilerin göreve atanma yönünden değerlendirildiği Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak.
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Üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde istihdam edilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.
Güvenlik soruşturmasına, görevin gerektirdiği niteliklere etkisi yönüyle kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilecek.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak.
Bu arada siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek. AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı, 24 Mart Çarşamba günü düzenlenecek 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle yapılmayacak.