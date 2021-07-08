Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Hükümetin teklifi belli oldu

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'İN TALEBİ Önce yıllardan farklı olarak bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.



İşçi tarafını taleplerinin ekonomik boyutunu yaklaşık bir aydır değerlendiren TÜHİS, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranını beklemeye başladı.



