Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Hükümetin teklifi belli oldu
Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, işçi kesiminin taleplerini, haziran ayı enflasyonunu da dikkate alarak değerlendirecek. Peki, kamu işçisi ne kadar zam alacak?
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Hükümetin kamu işçisi için zam teklifi belli oldu. Hükümet, kamu işçilerine 2021'nin ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile 4 bin liraya kadar brüt ücrete 60 ve 100 lira seyyanen zam teklif etti. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Hükümet, kamu işçilerine 2021'nin ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile 4 bin liraya kadar brüt ücrete 60 ve 100 lira seyyanen zam teklif etti.
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TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'İN TALEBİ
Önce yıllardan farklı olarak bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.
İşçi tarafını taleplerinin ekonomik boyutunu yaklaşık bir aydır değerlendiren TÜHİS, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranını beklemeye başladı.
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Değerlendirmesinde, 2021'in ilk 6 aylık enflasyon oranını da dikkate almak isteyen işveren kesimi, bu doğrultuda hazırlayacağı zam teklifini işçi tarafına sunacak.
TÜHİS'in teklifini sunmasının ardından hareketlenecek zam pazarlığının temmuz ayının ortasında sonuçlanması bekleniyor.