Kamu çalışma saatleri değişti! İşte, resmi daireler çalışma saatleri için önemli gelişmeler
Kamu çalışma saatleri, normalleşme takvimi kapsamında yeniden normal düzenle çalışmaya başladı. 1 Mart akşamı Kabine Toplantısı sonrasında kamuoyuna açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlar neticesinde kamuda esnek çalışma saatlerine geçildiğini duyurdu. Peki, kamu çalışma saatleri kapsamında resmi dairelerde idari izinli kabul edilecek personeller hangileri olacak? İşte, kamuda çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler
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Kamu çalışma saatleri normalleşme kapsamında eski haline döndü. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın Twitter hesabından paylaştığı genelgeye göre, 2 Mart'tan itibaren kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başladı.
Gerektiğinde ise illerde valilerce farklı mesai saatleri belirlenebilecek. İşte, kamu calışma saatleri dışında tutulup idari izinli kabul edilecek personeller;
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İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR
Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan, yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.
İdari izinli sayılanların bu sürede mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak.
Bu personeller, amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.
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Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahallerle kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması için gerekli tedbirler alınacak.
Öte yandan 26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu genelge yarından itibaren yürürlükten kaldırılmış olacak.