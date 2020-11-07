Kamala Harris kimdir? Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'ın hayatı ve biyografisi

Kamala Harris, 2004-2011 yılları arasında San Francisco Bölge Başsavcısı olarak görev yaptı. 2016 yılına kadar da California eyalet başsavcılığı görevini yürüten Harris, bu pozisyona gelen ilk siyah kadın oldu. Aynı zamanda, 2010 ile 2014 yılları arasında California eyaletinin Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. Harris’in siyasi kariyeri ise, 2016 yılında Demokrat Parti’den California Senatörü olarak seçilmesiyle başladı. Harris, California’nın ilk, Illinois Senatörü Carol Moseley Braun’ın ardından da eyaletler genelinde ikinci siyah kadın senatör oldu.