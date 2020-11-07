Kamala Harris kimdir? Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'ın hayatı ve biyografisi
Joe Biden 253 olan delege sayısını 273'e çıkararak ABD'nin 46. Başkanı seçildi. Joe Biden yardımcısı olarak Kamala Harris'i seçti. 56 yaşındaki Kamala Harris ABD'nin ilk kadın ve siyah başkan yardımcısı olarak tarihe geçti. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan Kamala Harris 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başa gelmişti. Dikkatleri üzerine toplayan Harris, anne tarafından Hindistan, baba tarafından ise Jamaika asıllı. Peki, Kamala Harris kimdir? İşte, Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'ın hayatı ve biyografisi.
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Kamala Harris'in hayatı ABD seçim sonuçlarından Joe Biden'ın galip gelmesinin ardından gündeme geldi. Kamala Harris, Twitter paylaştığı video mesajda "Başardık Joe. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı olacaksın" ifadesini kullandı. Kamala Harris, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seçim sürecinde dikkatleri üzerine çekmişti. İşte, Kamala Harris'in hayatı.
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KAMALA HARRİS KİMDİR?
Kamala Devi Harris, 20 Ekim 1964 tarihinde California'da dünyaya geldi. Avukat ve politikacı olarak görev yapmaktadır. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan Kamala Harris 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başa gelmiştir.
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Kamala Harris, 2004-2011 yılları arasında San Francisco Bölge Başsavcısı olarak görev yaptı. 2016 yılına kadar da California eyalet başsavcılığı görevini yürüten Harris, bu pozisyona gelen ilk siyah kadın oldu. Aynı zamanda, 2010 ile 2014 yılları arasında California eyaletinin Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. Harris’in siyasi kariyeri ise, 2016 yılında Demokrat Parti’den California Senatörü olarak seçilmesiyle başladı. Harris, California’nın ilk, Illinois Senatörü Carol Moseley Braun’ın ardından da eyaletler genelinde ikinci siyah kadın senatör oldu.
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HİNDİSTAN KÖKENLİ
55 yaşındaki Harris, Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak California eyaletinin Oakland kentinde dünyaya geldi. Üniversite eğitimini, ABD’de genellikle Afrika kökenlilerin eğitim kurumu olarak bilinen Howard Üniversitesi’nde tamamladı. Aralık 2019’da başkanlık adaylığı kampanyasını sonlandırdı ve Mart 2020’de Biden’a destek verdiğini açıkladı.
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Harris, 2013 yılından beri kendisi gibi hukukçu olan, avukat Douglas Emhoff ile birlikte. Çift, 2014 yılında evlendi. Harris, Emhoff’un önceki evliliğinden olan 2 çocuğunun üvey annesi.