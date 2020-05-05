Kakava ne demek? Kakava şenlikleri ne zaman gerçekleşiyor?

Şallı, tarihte, Romanların Kakava'yı kutlamadığı bir yılın olmadığını, tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle talihsiz günler yaşadığını söyledi.



Kakava'nın, Romanların heyecan ve mutluluğunun arttığı bir gün olduğunu ifade eden Şallı, şunları kaydetti:



"Romanlar, Kakava'da toplumun tüm kesimleriyle kaynaşma sevincini birlikte yaşar. Aslında Kakava, tüm bireylerin kaynaştığı, ortak bir insanlık heyecanı içerisinde birleştiği bir gündür. O gün herkes Roman olur. Bu ortak heyecanımızı bu yıl yaşayamacağız. Elbette bu günler de geçecek ve tekrar bir araya geleceğiz."Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bu yıl Kakava ateşinin sembolik olarak yanacağını dile getirmişti.