Kakava ne demek? Kakava şenlikleri ne zaman gerçekleşiyor?
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava, bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında sembolik olarak yapılacak. Corona virüsü salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenecek sembolik kutlamada her yıl binlerce kişinin katıldığı Kakava şenliklerine ise yer verilmeyecek. Peki, kakava ne demek? Kakava şenlikleri ne zaman gerçekleşiyor?
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İlkbaharı karşılamak için yapılan eğlencelerden biri olan Kakava Şenlikleri ve Hıdrellez Kutlamaları her yıl Mayıs ayının 5. ve 6. günlerinde düzenlenmektedir. Ertesi gün bütün Türkiye’de kutlanan Hıdrellez çok ilginç bir şekilde de Edirne’de de yapılır. O gün herkes sabahın erken saatlerinde kalkıp nehir kenarına gider. Ellerinde su kaplarıyla yüzlerini yıkarlar. Genç kızlar gelinlik veya en yeni elbiselerini giyerek Sarayiçi’nde söğüt dallarıyla yürüyüş yaparlar. Bazıları şafak vaktinde günahlardan arınmak, zinde kalmak ve yılın bereketli, bolluk içinde geçmesi için nehrin sularında yüzerler. Koparılan söğüt dalları kapılara asılır. Akşamdan hazırlanan niyet çömleklerinin başlarına toplanıp maniler ve gerçekleşmesi dileğiyle niyetler söylenir.
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Kakava ne demek?
Çingene kültürüne özgü bir kutlama olan Kakava'ya neden ‘Kakava' dendiği yönünde net bir bilgi olmamasına rağmen, yazar Nazif Karaçam'a göre Kakava, ‘Tencere Bayramı' anlamına gelmektedir.
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Edirne Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Erdem Güyümgüler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanların bu yıl koronavirüs nedeniyle Kakava'da evlerinden çıkamayacağını söyledi.
Romanların Kakava'yı, bolluk, bereket ve huzur dilekleriyle kutladığını belirten Güyümgüler, "Sevdiklerimiz için sosyal mesafeyi korumak zorundayız. Ateşimizi sembolik olarak kapımızın önünde yakacağız, ayrıca sosyal medya üzerinden müzisyenlerimizin de katılacağı bir program düzenleyerek, evde kalan Romanlar için kutlama yapabiliriz." dedi.
Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı da Romanların bu yıl Kakava'yı hüzünlü bir şekilde geçireceklerini belirtti.
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Şallı, tarihte, Romanların Kakava'yı kutlamadığı bir yılın olmadığını, tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle talihsiz günler yaşadığını söyledi.
Kakava'nın, Romanların heyecan ve mutluluğunun arttığı bir gün olduğunu ifade eden Şallı, şunları kaydetti:
"Romanlar, Kakava'da toplumun tüm kesimleriyle kaynaşma sevincini birlikte yaşar. Aslında Kakava, tüm bireylerin kaynaştığı, ortak bir insanlık heyecanı içerisinde birleştiği bir gündür. O gün herkes Roman olur. Bu ortak heyecanımızı bu yıl yaşayamacağız. Elbette bu günler de geçecek ve tekrar bir araya geleceğiz."Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bu yıl Kakava ateşinin sembolik olarak yanacağını dile getirmişti.