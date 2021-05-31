Kahvehanelerde oyun serbest mi sorusu, Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye genelinde pek çok işletme sahibinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Kahvehanelerde oyun oynanabilme durumuna göre okey, iskambil kağıdı gibi oyun araçlarını müşterilerine sunacak olan işletme sahipleri, bu aşamada herhangi bir açıklama olup olmadığını merak ediyor. Peki, kahvehanelerde oyun serbest mi ve oynanabilecek mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Kahvelerde oyun yasak mı, serbest mi sorusu gündem de yer alıyor. Kahvehanelerde oyun oynanıp oynanmama durumuna göre harekete geçecek olan vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, güncel durum baz alındığında, kahvehanelerin açılacağı açıklamasının ardından oyun oynama serbesti hakkında durum nasıl şekillendi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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KAHVELERDE OYUN SERBEST Mİ?
Kahvehanelerde oyun oynamak, daha önceki süreçte pandemi etkilerini en aza indirebilmek için yasaklanmıştı. Bunun ardından ise kahvehanelerin kapatılması kararlaştırılmıştı.
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Yeni genelge ile kahvehaneler açık olacak. Kahvelerde oyun oynanıp oynanmayacağı ise İçişleri Bakanlığı genelgesinin tüm detayları yayımlandığı an netleşecek. Genelge 1 Haziran tarihinde yayımlanmış olacak.