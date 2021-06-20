Kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? Kabine Toplantısı sonrasında kahvehanelerde oyun yasağı kalkacak mı?

KAHVELERDE OYUN SERBEST Mİ? Kahvehanelerde oyunların serbest olup olmayacağı, 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısında netlik kazanacak. Bir önceki toplantıda çıkan karar ise şu şekilde;



Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kararlaştırılmıştır.