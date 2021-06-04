Kahvelerde oyun oynanıyor mu? Kıraathanelerde oyun yasak mı, serbest mi? Genelgeden detaylar

Kahvelerde oyun serbest mi sorusu, Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye genelinde pek çok işletme sahibinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Kahvehanelerde oyun oynanabilme durumuna göre okey, iskambil kağıdı gibi oyun araçlarını müşterilerine sunacak olan işletme sahipleri, bu aşamada herhangi bir açıklama olup olmadığını merak ediyor. Peki, kahvehanelerde oyun serbest mi ve oynanabilecek mi? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi detaylandırılan kahvelerde oyun oynama durumu hakkında detaylı bilgiler