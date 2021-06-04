Kahvelerde oyun oynanıyor mu? Kıraathanelerde oyun yasak mı, serbest mi? Genelgeden detaylar
Kahvelerde oyun serbest mi sorusu merakla araştırılıyor. Kahvelerde oyun yasak mı, serbest mi sorusuna göre harekete geçecek olan vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, güncel durum baz alındığında, kahvehanelerin açılması ile birlikte oyun oynamak serbest mi oldu? İşte, kahvelerde oyun serbest mi sorusuna yönelik bazı bilgiler
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1
Kahvelerde oyun serbest mi sorusu, Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye genelinde pek çok işletme sahibinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Kahvehanelerde oyun oynanabilme durumuna göre okey, iskambil kağıdı gibi oyun araçlarını müşterilerine sunacak olan işletme sahipleri, bu aşamada herhangi bir açıklama olup olmadığını merak ediyor. Peki, kahvehanelerde oyun serbest mi ve oynanabilecek mi? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi detaylandırılan kahvelerde oyun oynama durumu hakkında detaylı bilgiler
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KAHVELERDE OYUN SERBEST Mİ?
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kararlaştırılmıştır.
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Yeni genelge ile kahvehaneler açık olacak. Temmuz ayına kadar geçerli olacak genelge ile kahvelerde bir süre daha oyun oynanması yasak olacak.