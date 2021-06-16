Kahvelerde oyun oynamak serbest mi? İşte en son gelişmeler

"Kahvelerde oyun serbest mi?" sorusu, Türkiye genelinde pek çok işletme sahibinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Kahvehanelerde oyun oynanabilme durumuna göre okey, iskambil kağıdı gibi oyun araçlarını müşterilerine sunacak olan işletme sahipleri, bu aşamada herhangi bir açıklama olup olmadığını merak ediyor. İşte, en son gelişmeler...