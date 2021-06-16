Kahvelerde oyun oynamak serbest mi? İşte en son gelişmeler
"Kahvelerde oyun serbest mi?" sorusu merakla araştırılıyor. Kahvelerde oyun yasak mı, serbest mi sorusuna göre harekete geçecek olan vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, kahvehanelerde oyun serbest mi?
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1
"Kahvelerde oyun serbest mi?" sorusu, Türkiye genelinde pek çok işletme sahibinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Kahvehanelerde oyun oynanabilme durumuna göre okey, iskambil kağıdı gibi oyun araçlarını müşterilerine sunacak olan işletme sahipleri, bu aşamada herhangi bir açıklama olup olmadığını merak ediyor. İşte, en son gelişmeler...
2
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kararlaştırılmıştır.
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Yeni genelge ile kahvehaneler açık olacak. Temmuz ayına kadar geçerli olacak genelge ile kahvelerde bir süre daha oyun oynanması yasak olacak.