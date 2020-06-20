Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve haziran başında yeniden kapılarını açan insanların sosyalleştiği kafe ve kahvehane gibi mekanların durumu merak konusu oldu. Mart ayından bu yana kapalı olan kafe ve kahvehanelerin yeniden faaliyete geçmesi ile birlikte bu kez de ne zaman oyun oynanacağı araştırılıyor. Peki, kahvelerde oyun ne zaman serbest olacak?
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1
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Avrupa'da ve ülkemizde normalleşme adımları ile birlikte kafelerin ve kahvehanelerin faaliyete geçmesinin ardından şimdi ise bu mekanlarda ne zaman oyun oynanacağı araştırılıyor. İşte, 'Kahvelerde oyun ne zaman serbest olacak?' sorusunun yanıtı...
2
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Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde hizmet vermeye başladı. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.
3
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Söz konusu kısıtlamanın ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin bir bilgi yok. Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.