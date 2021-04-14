Kahramanmaraş iftar vakti saat kaçta? 2021 Kahramanmaraş iftar ve sahur saatleri
Kahramanmaraş İmsakiyesi 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar her yıl on bir ayın sultanı ramazan ayını heyecanla bekliyorlar. Bu ay içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerine göre oruç ibadeti yerine getiriliyor. Peki, Kahramanmaraş iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte sahur ve iftar saatleri
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Kahramanmaraş iftar, sahur, imsak saatleri 2021 yılında da araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl oruç 13 Nisan’da başladı. İlk sahura 12 Nisan gecesi kalkıldı. Oruç tutan vatandaşlar sahur ve iftar saatleri aralığında orucu bozan durumlardan uzak duruyorlar. Kahramanmaraş'ta iftar saati ise 19:13 olarak açıklandı. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri
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Kahramanmaraş'ta iftar saati 19:13 olarak açıklandı. İmsak saati ise 04:25 olacak.