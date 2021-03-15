Kafe ve restoranlar yeniden kapatılacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda
Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle kafeler ve restoranlar yeniden açılmıştı. 2 Mart’tan bu yana yüksek riskli iller dışında kafe ve restoranlar yarı kapasiteyle hizmet verebiliyordu. Yeni kısıtlamaların olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, 15 Mart tarihli kabine toplantısına odaklandı. Peki, kafe ve restoranlar yeniden kapatılacak mı?
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Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesinin ardından artan vaka sayılarıyla birlikte kafe ve restoranların yeniden kapatılabileceği ihtimali akıllara geldi. 1 Mart'ta alınan karar gereği restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebiliyor.
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YENİDEN KAPATILACAK MI?
Kabine toplantısında “şimdilik” yeniden kapanmaya dönük bir karar çıkmayacağı belirtilirken, alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölüm sayılarında öngörülemez artış olması durumunda kısıtlamaların bir sonraki toplantıda yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.
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“Aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız”
Cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutasyon nedeniyle vaka sayılarındaki artışın sorulması üzerine, "Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz" diye konuştu.