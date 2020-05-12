Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı, hangi dualar okunmalı? Kadir Gecesi'nde okunacak dualar
Ramazan-ı şerifin sonuna yaklaştığımız günlerde, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin tarihi araştırmalarda yer aldı. Kadir Gecesi, insanı Rahman’ın affıyla, insanlığı Kur’an’ın aydınlığıyla buluşturan eşsiz bir gecedir. Bu mübarek gecede yine eller semaya açılacak ve Kadir Gecesi'nde okunacak dualarla ibadetler yerine getirilecek. Peki, Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı ve hangi dualar okunmalı? İşte, Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve yapılması gerekenler...
2020 Kadir Gecesi'nin yaklaşmasıyla beraber, Kadir Gecesi'nde okunacak dualar ve Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler araştırılmaya başlandı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde okunacak dualar bu kapsamda Müslümanların yoğunlaştığı başlıca konulardan oldu. On bir ayın sultanı içinde yer alan bu mübarek gece bu sene 19 Mayıs Salı günü gerçekleşecek. İşte, Kadir Gecesi duası ve Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetler...
KADİR GECESİ DUASI NEDİR?
Kur'anın yeryüzüne indirilmeye başlandığı gün ve gece Kadir Gecesi olarak nitelendirilir. Hazreti Peygamber bu gecede cemaatle namaz kılınmasının ve dualar okunmasının hayırlı olduğunu belirtmiştir. Sizlere Kadir Gecesinde okunacak duanın Arapça ve Türkçe'sini aktaracağız. Sizde bu mübarek günde duayı okuyarak, Allah'ın rızasını kazanabilirsiniz.
Kadir Gecesi Duası Arapçası
Bin aydan çok daha hayırlı olduğu söylenen Kadir gecesinde okunacak duanın Arapçası şu şekildedir.
'Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa'fü anni.'
Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir. Hayırlara vesile olması ümidiyle okunan bu duanın Türkçe anlamı ise şu şekildedir.
Kadir Gecesi Duası Türkçesi
Kadir Gecesinden okunan duanın Türkçesi şu şekildedir.
'Allah'ım! Sen çok affedensin, affetmeyi çok seversin. Beni ve Müslümanların tümünü bağışla.'
Bu duayla hayır kapıları açılır. Bin aydan hayırlı olduğundan, duanın kabul edilmesi mümkündür. Birçok İslam alimi de bu duanın Müslümanın af olması için sebep olduğunu belirtmişlerdir. Ancak sadece bu dua değil, Allah'ın büyüklüğünü ve hikmetini anlatan dualar da Kadir Gecesinde okunabilir.
Kadir Gecesinde Okunacak Diğer Dualar?
Kadir gecesi duasını yukarıda sizlerle paylaştık. İsterseniz bu duayı yanınıza alabilir, sadece Kadir Gecesinde değil, her zaman okuyabilirsiniz. Kadir Gecesinde tüm sureler okunabilir.
Belirttiğimiz duaya ek olarak Kur'an okumak hayırlara vesile olur. Kur'an okunması bilinmiyorsa, Türkçe ve Arapça dualar okunabilir. Bilmeyenler Fatiha, Nas ve Felak gibi kolay duaları okuyabilirler. Ayrıca bu duanın Kadir Gecesinde hayırlı olduğunu söyleyebiliriz.
'Allah'ım, sen bağışlayan ve esirgeyensin. Bu mübarek gece hürmetine, Hazreti Peygamber ve tüm nebilerin yüzü suyu hürmetine, bizi bağışla. Kötülüklerden, şerden esirge. Hayırlı olandan bize de nasip et. Ya Rabbi. Sen gören ve işitensin.' Amin.
KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?
* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).
* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.