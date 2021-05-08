Kadir Gecesi namazı kaç rekat? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? İşte Kadir Gecesi'nde kılınması gereken namaz hakkında bilgi
İslam dünyası için mübarek olan Kadir Gecesi'nin ibadetlerle idrak edilmesiyle, Kadir Gecesi namazı da vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Bu hayırlı gecede bol bol namaz kılmak isteyenler, 'Kadir Gecesi namazı kaç rekat? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?' sorularına yanıt arıyor. Camilerde kılınabilecek olan Kadir Gecesi namazı, aynı zamanda evlerde de eda edilebilecek. Peki, Kadir Gecesi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?
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Müslümanlar için hayırlı olan 2021 Kadir Gecesi'nin gelmesi ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır sorusu, ibadetlerini yerine getirmek isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kadir Gecesi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır sorusuna göre ibadetlerine yön verecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki açıklamalarını merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Kadir Gecesi'ne hasıl olan bir namaz türü bilinmemektedir. Ramazan ayı içerisinde idrak edildiği için bu gün eğer ibadet evde gerçekleşecekse yatsı namazı ya da tesbih namazı eda edilebilir. İbadet için camiye gitme imkanı olanlar ise teravih namazı ile ibadetlerini yerine getirebilir.
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Sonuç olarak, teravih namazında asıl olan, Kur'ân-ı Kerîm'in hatmi ve Ramazan gecelerinin ihyasıdır. Kadir gecesine rastlama ihtimali yüksek olan bu mübarek geceleri ibadetle değerlendirme hedeflenmelidir. “İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır.” buyuran Hz. Peygamber Ramazan gecelerini namaz ile değerlendirmiştir.
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Bu nedenle, teravih namazını geçiştirme yerine, mümkün mertebe bu namaza daha fazla zaman ayırma, ecrinden daha fazla yararlanma cihetine gidilmelidir. Böylece gündüzünü sıyam (oruç) ile gecelerini de kıyam (teravih) ile Ramazan dolu dolu geçirilmiş ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi ihya edilmiş olacaktır.