Kadir Gecesi namazı kaç rekat? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? İşte Kadir Gecesi'nde kılınması gereken namaz hakkında bilgi

Müslümanlar için hayırlı olan 2021 Kadir Gecesi'nin gelmesi ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır sorusu, ibadetlerini yerine getirmek isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kadir Gecesi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır sorusuna göre ibadetlerine yön verecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki açıklamalarını merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...