Kadınlar Günü sözleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları için resimli ve kısa seçenekler
Resimli Kadınlar Günü mesajları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gönderilerde yerini alıyor. Toplumun en temel taşını oluşturan kadınlarımız için bu özel günde gönderilecek olan Kadınlar Günü ile ilgili sözler, günün anlamına vurgu yapacak. Sizler de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajlarını paylaşımlarınızda yer vermek istiyorsanız haberimizden bol seçenekli Kadınlar Günü sözlerini görüntüleyebilirsiniz. İşte, 2021 en anlamlı kısa ve uzun Kadınlar Günü mesajları ve sözleri derlemesi...
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Kadınlar Günü mesajları, arkadaşları, sevgilileri, eşleri, anneleri ve yakınlarının Kadınlar Günü'nü kutlamak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte, her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız için Kadınlar Günü sözleri seçenekleri
KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ
Tarihimiz boyunca hep öncü rol oynayarak bugünlere gelmemizde önemli rol oynayan kadınlarımız için Kadınlar Günü sözleri, 8 Mart 2021 tarihinde paylaşımlarında bu mesajlara yer vermek isteyen pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor.
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI
Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 8 Mart Pazar günü Dünya Kadınlar Günü kapsamında pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Gecenin ilk saatleri ve sabah saatleri itibariyle birçok kişinin gönderilerinde yer verdiği Kadınlar Günü mesajları ve sözleri derlemesi resimli ve sözlü şekilde tercih ediliyor. İşte, bu kapsamda kullanabileceğiniz birbirinden anlamlı Kadınlar Günü mesajları ve sözleri seçenekleri
'Dünya’da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.' Mustafa Kemal Atatürk
Medeniyet birikimimizin inşasında önemli bir rol üstlenen, dünyamızı daha yaşanabilir, daha huzurlu ve güzel bir yer haline getirme idealiyle tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve kadın kahramanlarımız başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum
Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum
"Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır” Mustafa Kemal Atatürk
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Bugün bizi biz eden ailelerimizin temeli sayılan kadınlarımızın günüdür. Erzurumlu Kara Fatmaların, Nene Hatunların günüdür. Kurtuluşu omuzlayan cenneti ayakları altında taşıyan kadınlarımızın günüdür. Kadınlar Günü kutlu olsun.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, başımızın onlar sayesinde dik, gurumuzun onlar sayesinde dirençli olduğunu keyf ve mutluluk içinde belirtiyor, ayırt etmeksizin asil ruhlu kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Kadınlar Günü kutlu olsun.
Kimi zaman anamız, bacımız, kızımız, kimi zaman can yoldaşımız, hayat arkadaşımız, kimi zaman da eğitimcimiz ve yol göstericimiz olan ve bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati her zaman karşılıksız verebilen tüm fedakar kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü' kutlu olsun.
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"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." M.Kemal Atatürk"İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?" M.Kemal Atatürk
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Sevgi, şefkat ve fedakarlığın sembolü, toplumun en önemli yapı taşı olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar Günü’nü kutluyorum
Kadınların toplumda hak ettiği saygınlığı görmeleri ve her alanda daha fazla yer almaları temennisi ile tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun.
Medeniyetimizde çok özel bir yere sahip, toplumsal hayatta önemli roller üstlenen, ürettikleri artı değerle ülkemizin ve ilimizin gelişip güçlenmesine büyük katkı sağlayan Başta şehit ve gazilerin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum
Başımızın tacı ve yarınlarımızın mimarı olan kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”
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Kadının, kültürel, ekonomik ve siyasal hayatta hak ettikleri yeri aldığı toplumumuzda, daha iyiye, daha güzele en hızlı ve emin adımlarla ilerlemek ümidiyle. Kadınlar Günü kutlu olsun.
Birlik ve dayanışmanın en güzel günlerinden biri olan 8 Mart’ta, ülkenin farklı yerlerinden baskıya, şiddete, taciz ve tecavüze hayır seslerini yükseltecek kadınların 8 Mart’ını şimdiden kutluyor, baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden kadınlarımızı saygı ve sevgiyle anıyorum
8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutlar, kadınların tüm toplum içerisinde her zaman hak ettikleri değeri görmelerini temenni ederim.