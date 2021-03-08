Kadınlar Günü sözleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları için resimli ve kısa seçenekler

Kadınlar Günü mesajları, arkadaşları, sevgilileri, eşleri, anneleri ve yakınlarının Kadınlar Günü'nü kutlamak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte, her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız için Kadınlar Günü sözleri seçenekleri



KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ



Tarihimiz boyunca hep öncü rol oynayarak bugünlere gelmemizde önemli rol oynayan kadınlarımız için Kadınlar Günü sözleri, 8 Mart 2021 tarihinde paylaşımlarında bu mesajlara yer vermek isteyen pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor.



8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI



Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 8 Mart Pazar günü Dünya Kadınlar Günü kapsamında pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Gecenin ilk saatleri ve sabah saatleri itibariyle birçok kişinin gönderilerinde yer verdiği Kadınlar Günü mesajları ve sözleri derlemesi resimli ve sözlü şekilde tercih ediliyor. İşte, bu kapsamda kullanabileceğiniz birbirinden anlamlı Kadınlar Günü mesajları ve sözleri seçenekleri



'Dünya’da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.' Mustafa Kemal Atatürk



Medeniyet birikimimizin inşasında önemli bir rol üstlenen, dünyamızı daha yaşanabilir, daha huzurlu ve güzel bir yer haline getirme idealiyle tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve kadın kahramanlarımız başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum



Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum



"Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır” Mustafa Kemal Atatürk