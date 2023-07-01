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Kabotaj nedir, ne demek? İlk Kabotaj Bayramı ne zaman kutlandı? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları ve tarihçesi

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 10:09

Bugün, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. yılı. Türk denizciliğinin gurur günü olarak bilinen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanıyor. Kabotaj hakkımız ve denizlerdeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin temel teminatlarından biridir. Peki, kabotaj nedir, ne demek? İlk Kabotaj Bayramı ne zaman kutlandı? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları ve tarihçesi

1/4Kabotaj nedir, ne demek İlk Kabotaj Bayramı ne zaman kutlandı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları ve tarihçesi

1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları bu yıl da deniz etkinlikleri ile coşkuyla kutlanacak. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 97. Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri Programı kapsamında deniz araçlarının gösterilerinin 01 Temmuz 2023 tarihinde 10:00-12:15 saatleri arasında Sarayburnu ve Beşiktaş önlerinde yapılacak. Diğer yandan vatandaşlar, Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman ilan edildi gibi araştırmalara da başladı. Peki, Kabotaj Bayramı neden kutlanır? İşte, 2023 Kabotaj Bayramı kutlamaları hakkında bilgiler....

2/4KABOTAJ NEDİR

KABOTAJ NEDİR?

Kabotaj bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır. Büyük Türkçe Sözlük kabotajın kelime anlamını "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak vermektedir.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-kabotaj-bayrami-kutlama-mesajlari-2023-1-temmuz-denizcilik-ve-kabotaj-bayrami-mesajlari-ve-sozleri-42292077

3/42023 KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMALARI

2023 KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 21.06.2023 tarihli ve 1226958 sayılı ekte sunulan yazıda; 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 97. Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri Programı kapsamında deniz araçlarının gösterilerinin 01 Temmuz 2023 tarihinde 10:00-12:15 saatleri arasında Sarayburnu ve Beşiktaş önlerinde yapılacağı, Kutlama etkinlikleri süresince yolcu taşıma seferlerinin aksatılmaması kaydı ile denizde yapılacak gösterilere katılacak kurumlarımızın deniz vasıtalarının faaliyetlerinin engellenmemesine yönelik bölgede dikkatli seyir yapmaları bakımından gemi kaptanlarının uyarılması istenmektedir.

4/4İLK KABOTAJ BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANDI

İLK KABOTAJ BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANDI?

Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluğun kabotaj hakkı yoktu. Çünkü Batılı ülkelere verilmiş olan kapitülasyon hakları sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu kıyılarında genellikle yabancı bandıralı tekneler hizmet görürlerdi. Ancak 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması uyarınca kapitülasyonlar lağvedildi. Böylece Türkiye kabotaj hakkına kavuştu. Türkiye’nin büyük ölçüde bir yarımada ülkesi oluşu ve kıyı uzunluğunun 8333 kilometre olduğu dikkate alınırsa bu Türk denizciliğine büyük bir imkân tanıyordu. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi. Yasa aynı yıl 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi. Bu tarih 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 2007 tarihinde kabotaj kelimesine denizcilik kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olmuştur. Bu bayramda resmi tatil yoktur.

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