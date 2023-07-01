Kabotaj nedir, ne demek? İlk Kabotaj Bayramı ne zaman kutlandı? 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları ve tarihçesi

1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları bu yıl da deniz etkinlikleri ile coşkuyla kutlanacak. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 97. Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri Programı kapsamında deniz araçlarının gösterilerinin 01 Temmuz 2023 tarihinde 10:00-12:15 saatleri arasında Sarayburnu ve Beşiktaş önlerinde yapılacak. Diğer yandan vatandaşlar, Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman ilan edildi gibi araştırmalara da başladı. Peki, Kabotaj Bayramı neden kutlanır? İşte, 2023 Kabotaj Bayramı kutlamaları hakkında bilgiler....