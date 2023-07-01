KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023 || 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri

1 Temmuz 1926 itibaren Cennet Vatanımızın denizlerinde, bayrağımız kendi kara sularında dalgalanmaya devam ediyor ,bu gün denizlerdeki egemenliğimizin tescillendiği gün öyleyse KABOTAJ BAYRAMIMIZ kutlu olsun.
Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı” kutluyoruz.
Türk Denizlerinde, Türk’ün egemen olmasının bayramı olan, 1 Temmuz Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.
Denizlerimizdeki egemenliğimizin sembolü olan 1 Temmuz #KabotajBayramı kutlu olsun!
" Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. "Mustafa Kemal Atatürk #KabotajBayramı mız kutlu olsun.