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KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023 || 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri

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#Kabotaj Bayramı Mesajları#Kabotaj Bayramı#Kabotaj Bayramı Kutlama Mesajları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 09:56

Bugün, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. yılı kutlanıyor. Kabotaj hakkımız ve denizlerdeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin temel teminatlarından biridir. Türk denizciliğinin gurur günü olarak bilinen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için pek çok kişi sosyal medya hesabından mesaj paylaşımında bulunuyor. İşte sevdiklerinize ulaştırabileceğiniz resimli, en güzel Kabotaj Bayramı kutlama mesajları seçenekleri...

1/4KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023 || 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama mesajları günün aranan başlıkları arasında yer alıyor. 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanan bu bayram, 2007 tarihinde kabotaj kelimesine denizcilik kelimesi de eklenerek Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olmuştur. İşte sevdiklerinize ulaştırabileceğiniz, günün anlam ve önemini belirten Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri 2023

2/4KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı” kutluyoruz. Mavi vatana selam olsun! Tam yol ileri!...

“Tam bağımsızlık denildiği zaman,doğal,siyasal,mali,adli,askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.” ~Mustafa Kemal Atatürk

3/4KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023 || 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri

Vatanımızın güvenliği, denizlerden başlar. Türk Milletinin geleceği Mavi Vatan'dadır.Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.

Kabotaj hakkımız ve denizlerdeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin temel teminatlarından biridir. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

“Mavi Vatan” ifadesini daha anlamlı kılan Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

4/4KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023 || 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri

1 Temmuz 1926 itibaren Cennet Vatanımızın denizlerinde, bayrağımız kendi kara sularında dalgalanmaya devam ediyor ,bu gün denizlerdeki egemenliğimizin tescillendiği gün öyleyse KABOTAJ BAYRAMIMIZ kutlu olsun.

Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı” kutluyoruz.

Türk Denizlerinde, Türk’ün egemen olmasının bayramı olan, 1 Temmuz Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.

Denizlerimizdeki egemenliğimizin sembolü olan 1 Temmuz #KabotajBayramı kutlu olsun!

" Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. "Mustafa Kemal Atatürk #KabotajBayramı mız kutlu olsun.

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#Kabotaj Bayramı Mesajları#Kabotaj Bayramı#Kabotaj Bayramı Kutlama Mesajları