KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023 || 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları ve sözleri

KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.

Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı” kutluyoruz. Mavi vatana selam olsun! Tam yol ileri!...

“Tam bağımsızlık denildiği zaman,doğal,siyasal,mali,adli,askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.” ~Mustafa Kemal Atatürk