Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni önlemler gelecek mi? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında!

Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarında yeniden bir artış söz konusu. Özellikle Kurban Bayramı'nın ardından artan vaka sayıları 20 bin seviyesini geçti. Bu yüzden alınacak "Yeni tedbirler olacak mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu konuyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar ile yeni tedbirlere yönelik soru işaretleri yanıt bulacak.