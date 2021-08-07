Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni önlemler gelecek mi? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında!
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı ile Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yerli aşı çalışmaları ve dünyayı tehdit eden Delta varyantının masada olması bekleniyor. Vaka sayılarının 20 binleri geçmesiyle beklentiler yeni atılacak adımlara çevrilirken, gözler Beştepe'den yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, yeni koronavirüs önlemleri ve Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Kabine Toplantısı'nın tarihi yeni hafta öncesinde gündeme geldi. Özellikle artan vaka sayılarının ardından bazı yasaklamalar olup olmayacağı merak konusu olurken Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara gözler çevrildi. Belirli aralıklarla düzenlenen Kabine Toplantısı'nda bu hafta orman yangınları, koronavirüste artan vaka sayıları ve Türkiye gündeminin istişare edilmesi bekleniyor. Vaka sayılarını azaltmaya yönelik çalışmaların da masanın en önemli gündem maddesi olması ön görülüyor. Toplantının 9 Ağustos'ta yapılması tahmin ediliyor.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Ülkemizin bir çok bölgesinde meydana gelen yangınlardan dolayı 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine Toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.
Söz konusu toplantı 9 Ağustos Pazartesi günü yapılabilir. Bu konuda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarında yeniden bir artış söz konusu. Özellikle Kurban Bayramı'nın ardından artan vaka sayıları 20 bin seviyesini geçti. Bu yüzden alınacak "Yeni tedbirler olacak mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu konuyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar ile yeni tedbirlere yönelik soru işaretleri yanıt bulacak.
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KABİNE TOPLANTISINDA YASAK KARARI ALINACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı hakkında şu ifadelerde bulunmuştu;
İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi.
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Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.