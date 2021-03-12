Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs haritası ve yeni önlemler Bakanlar Kurulu'nda masada!
Kabine Toplantısı, Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer alıyor. Haftalık risk haritası ile vaka sayısı artış gösteren illerin belli olmasının ardından gözler Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda, risk haritası ile belirleyici olan kafe, restoran gibi işletmelerin illere göre kısıtlama kararları, yüz yüze eğitim takvimi ve yerli aşı çalışmaları masada olacak. Sağlık Bakanı Koca'nın da kritik toplantıda görüş bildirmesi bekleniyor. Gözler şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda. İşte, Kabine Toplantısı ile ilgili bilgiler.
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Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. 1 Mart'ta başlayan yerinde karar dönemi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada renkli risk haritasını değişeceğini ve tedbirlerinde buna göre alınacağını bildirdi. Toplantının üzerinden geçen iki haftanın ardından gözler yeni kararlara çevrildi. Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın 15 Mart'ta yapılması ön görülüyor.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bu haftaki Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. İllere göre her 100 binde görülen vaka sayısında bu haftanın verileri açıklandı. Kontrollü normalleşme sürecinde illere göre tedbirler bu verilere göre belirleniyor ve illerdeki kısıtlamalar iki haftada bir güncelleniyor.
Değerlendirmelerin 2 haftada bir yapılacak olması nedeniyle kabine toplantısının bir sonraki pazartesi günü yani 15 Mart 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.
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1 MART'TA ALINAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
1 Mart'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan şunları söyledi;
Salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz. Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Şu hususların altını çizmek istiyorum; Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de salgının seyriyle alakalıdır. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor. 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.
Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.
Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.
Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
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Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.
Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.
Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Halı saha, yüzme havuzu vb tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ve akşam 19 arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
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Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.
Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.