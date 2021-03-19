Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar için yeni karar beklentisi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE SONRASI DUYURMUŞTU Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulunmuştu;



Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.



