Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar için yeni karar beklentisi
Pek çok kararın alındığı Kabine Toplantısı, kısıtlamaların akıbeti dolayısıyla pek çok vatandaş tarafından da yakından takip ediliyor. En son geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ardından bir önceki kararın devamı niteliğinde bir açıklama yapılmıştı. Risk haritasındaki güncelleme ile birlikte bir sonraki Kabine Toplantısı, pek çok konunun yeniden ele alındığı yer olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Kabine Toplantısı ile kritik konular yeniden ele alınacak. Her geçen gün Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen risk haritası verilerinin değerlendirileceği Kabine Toplantısında illerin durumuna göre kısıtlama kararları verilecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısının 15 günde bir gerçekleşeceği ifade edilmişti. Bu minvalde son Kabine Toplantısının 15 Mart tarihinde gerçekleştiği göz önünde bulundurulursa, yeni toplantının 30 Mart tarihinde gerçekleşeceği söylenebilir.
Konuyla ilgili resmi açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE SONRASI DUYURMUŞTU
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulunmuştu;
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
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Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.